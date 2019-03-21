В Киеве наркоман в рясе устроил погром в больнице

При пациенте нашли самодельный нож и острые ножницы

Фото: Pixabay

В Киеве наркоман в рясе устроил погром в больнице //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/16f/bf4/5c616fbf4aa02.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/16f/bf4/5c616fbf4aa02.jpg 2019-03-21T21:52:22+02:00 Происшествия При пациенте нашли самодельный нож и острые ножницы

В столичной больнице №12 на улице Подвысоцкого 20 марта произошло ЧП: один из пациентов, которого госпитализировали в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, разгромил палату и угрожал медперсоналу, сообщает КП "Муниципальная охрана".

Так, мужчина находился в неврологическом отделении. Примерно в 5:15 гражданин пришел в психопатическое возбуждение, разгромил оборудования в палате, достал принесенные с собой ножницы и самодельный нож из отвертки и начал угрожать медицинскому персоналу.

Фото: facebook.com/munohorona

"Наряд муниципальной охраны немедленно вмешался в ситуацию, убедил нарушителя покинуть отделение и вывел его в коридор, где, квалифицировав его действия как угрозу нападения, задержал. Нарушитель оказывал сопротивление и продемонстрировав незаурядную физическую силу разорвал пластиковое спецсредство фиксации рук. Прибывший на место наряд полиции, вызванный муниципалами, применил металлические наручники, что помогло окончательно нейтрализовать правонарушителя", – рассказали в муниципальной охране.

При этом буйный пациент был одет в рясу монастырского послушника.

Фото: facebook.com/munohorona

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