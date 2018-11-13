В Киеве нашли взорванную машину с погибшим мужчиной

На столичной Оболони прохожий обнаружил иномарку, в салоне которой находилось тело мужчины. ЧП произошло на улице Богатырской, сообщает полиция Киева.

Сейчас следственно-оперативная группа работает на месте происшествия и общается с возможными свидетелями.

Фото: ГУ НП Киева

"Правоохранители обнаружили у залива автомобиль, в котором находился мертвый человек с характерными от взрыва травмами. Специалисты взрывотехнической службы тщательно осматривают место происшествия и территорию вокруг. В салоне машины они обнаружили рычаг от гранаты и металлические остатки, которые отправят на экспертизу для установления устройства, которое взорвался. Сейчас мы проводим мероприятия для установления личности погибшего", – сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, взрыв в автомобиле Chevrolet произошел на киевской улице Михаила Драгоманова вечером 27 апреля. По данным полиции, один человек погиб, еще один получил травмы.

Позже правоохранители выяснили, что люди, которые находились в автомобиле, были между собой знакомы. Пострадавшего прооперировали: он получил тяжелые повреждения. Полиция рассматривала две версии причин ЧП: покушение на убийство и неосторожное обращение с боеприпасом.