В Киеве подполковник полиции"крышевал" бар на Трухановом острове

В Киеве начальника одного из территориальных отделов полиции подозревают во взяточничестве.
Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Как установлено в ходе следствия, в начале июня 2020 года подполковник полиции выдвинул владелице кальян-бара, расположенного на территории о. Труханов, предложение о передаче ему ежемесячной неправомерной выгоды в размере 800 долларов США за непрепятствование работе ее заведения и не совершения в отношении нее меры административного воздействия работниками полиции", - говорится в сообщении.
Подполковнику сообщили подозрение по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее сообщалось, что в Киеве у наркодилеров, которых "крышевал" полицейский, изъяли более 6 кг амфетамина.
Также правоохранители разоблачили преступную группу, которая организовала в Черниговской области бизнес на государственной трубе, откачивая топливо из нефтепровода. При этом нефтяную мафию "крышевал" начальник полиции.
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