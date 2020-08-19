В Киеве подполковник полиции"крышевал" бар на Трухановом острове

Начальник одного из территориальных отделов полиции города уже получил подозрение во взяточничестве

В Киеве начальника одного из территориальных отделов полиции подозревают во взяточничестве.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Как установлено в ходе следствия, в начале июня 2020 года подполковник полиции выдвинул владелице кальян-бара, расположенного на территории о. Труханов, предложение о передаче ему ежемесячной неправомерной выгоды в размере 800 долларов США за непрепятствование работе ее заведения и не совершения в отношении нее меры административного воздействия работниками полиции", - говорится в сообщении.

Подполковнику сообщили подозрение по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В тренде В Киеве более 100 новых случаев коронавируса: среди заболевших семимесячная девочка

Ранее сообщалось, что в Киеве у наркодилеров, которых "крышевал" полицейский, изъяли более 6 кг амфетамина.

Реклама

Также правоохранители разоблачили преступную группу, которая организовала в Черниговской области бизнес на государственной трубе, откачивая топливо из нефтепровода. При этом нефтяную мафию "крышевал" начальник полиции.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама