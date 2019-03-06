В Киеве подрались двое полицейских: в ход пошло холодное оружие
Один из копов получил многочисленные ножевые ранения
В Киеве между работником полиции охраны и инспектором патрульной полиции произошла драка, которая закончилась поножовщиной. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
Конфликт между правоохранителями произошел вечером 5 марта. Во время драки пьяный полицейский-водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны с ножом набросился на инспектора патрульной полиции.
Как рассказали врачи, пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки, многочисленные непроникающие колото-резаные раны грудной клетки, плеча и бедра.
Напавшего с ножом правоохранителя следователи ГБР задержали. На данный момент готовится сообщение о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.
Напомним, не так давно в столице полицейского забрали в больницу после того, как его в Соломенском районе ударил местный житель.
Также ранее в киевском метро бездомный избил разбудившего его полицейского. Правоохранителя с ушибами головы и тела госпитализировали.
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