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В Киеве подрались двое полицейских: в ход пошло холодное оружие

Сегодня, 10:51

Один из копов получил многочисленные ножевые ранения

Фото: Государственное бюро расследований
Фото: Государственное бюро расследований.
В Киеве подрались двое полицейских: в ход пошло холодное оружие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f86/981/5c7f86981927b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f86/981/5c7f86981927b.jpg Происшествия Один из копов получил многочисленные ножевые ранения

В Киеве между работником полиции охраны и инспектором патрульной полиции произошла драка, которая закончилась поножовщиной. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Конфликт между правоохранителями произошел вечером 5 марта. Во время драки пьяный полицейский-водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны с ножом набросился на инспектора патрульной полиции.

Как рассказали врачи, пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки, многочисленные непроникающие колото-резаные раны грудной клетки, плеча и бедра.

Напавшего с ножом правоохранителя следователи ГБР задержали. На данный момент готовится сообщение о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Напомним, не так давно в столице полицейского забрали в больницу после того, как его в Соломенском районе ударил местный житель.

Также ранее в киевском метро бездомный избил разбудившего его полицейского. Правоохранителя с ушибами головы и тела госпитализировали. 

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Тег Киев, нож, драка, поножовщина, полицейские, раненый

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