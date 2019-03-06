В Киеве подрались двое полицейских: в ход пошло холодное оружие

Один из копов получил многочисленные ножевые ранения

Фото: Государственное бюро расследований.

В Киеве подрались двое полицейских: в ход пошло холодное оружие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f86/981/5c7f86981927b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f86/981/5c7f86981927b.jpg 2019-03-06T10:51:00+02:00 Происшествия Один из копов получил многочисленные ножевые ранения

В Киеве между работником полиции охраны и инспектором патрульной полиции произошла драка, которая закончилась поножовщиной. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Конфликт между правоохранителями произошел вечером 5 марта. Во время драки пьяный полицейский-водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны с ножом набросился на инспектора патрульной полиции.







Как рассказали врачи, пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки, многочисленные непроникающие колото-резаные раны грудной клетки, плеча и бедра.

Напавшего с ножом правоохранителя следователи ГБР задержали. На данный момент готовится сообщение о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Напомним, не так давно в столице полицейского забрали в больницу после того, как его в Соломенском районе ударил местный житель.

Также ранее в киевском метро бездомный избил разбудившего его полицейского. Правоохранителя с ушибами головы и тела госпитализировали.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве подрались двое полицейских: в ход пошло холодное оружие". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.