Украинские копы разоблачили "детскую" порностудию: опубликованы фото и видео
Разоблачение порностудии произошло в результате сотрудничества Украины с Британией
В Киеве сотрудники киберполиции разоблачили организатора детской порностудии, который привлекал к съемкам несовершеннолетних и продавал свой "товар" в Евросоюз, страны Азии и Америки.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, операция по разоблачению этого преступления состоялась в рамках сотрудничества с Национальным уголовным Агентством Британии (NCA).
По результатам проверки информации британских коллег детективы следственного управления полиции в Полтавской области открыли уголовное производство по статье "ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов".
"В результате досудебного расследования полицейские установили и задокументировали преступную деятельность 51-летнего мужчины. Фигурант, прикрываясь работой профессионального фотографа, подыскивал несовершеннолетних женского пола, входил с ними в доверительные отношения, а потом склонял к половым сношениям с ним и его 22-летним сообщником", – говорится в сообщении.
Отснятый материал он продавал через интернет, а несовершеннолетним выплачивал "премии" – от 500 до 1500 гривен.
В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли учебники по неврологии раннего детского возраста, подростковой психиатрии, поведения подростков, а также фотопленки, фотокамеры, записные книжки, платежки о перечислениях организатору денег от гражданина другой страны.
Уже установлено, что от преступной деятельности задержанного пострадали пять несовершеннолетних. Мужчина задержан, сейчас продолжаются мероприятия по установлению малолетних и несовершеннолетних, которые подвергались сексуальной эксплуатации.
Напомним, недавно в Днепре правоохранители накрыли порностудию. Ее клиентами были граждане США и Европы.
Также мы сообщали, что в Киеве в съемной квартире копы пресекли деятельность порностудии. Эротические видео девушки снимали в обычной квартире.
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