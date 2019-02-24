Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Украинские копы разоблачили "детскую" порностудию: опубликованы фото и видео

Сегодня, 20:23

Разоблачение порностудии произошло в результате сотрудничества Украины с Британией

Украинские копы разоблачили "детскую" порностудию: опубликованы фото и видео Происшествия Разоблачение порностудии произошло в результате сотрудничества Украины с Британией

В Киеве сотрудники киберполиции разоблачили организатора детской порностудии, который привлекал к съемкам несовершеннолетних и продавал свой "товар" в Евросоюз, страны Азии и Америки.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, операция по разоблачению этого преступления состоялась в рамках сотрудничества с Национальным уголовным Агентством Британии (NCA).

По результатам проверки информации британских коллег детективы следственного управления полиции в Полтавской области открыли уголовное производство по статье "ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов".

"В результате досудебного расследования полицейские установили и задокументировали преступную деятельность 51-летнего мужчины. Фигурант, прикрываясь работой профессионального фотографа, подыскивал несовершеннолетних женского пола, входил с ними в доверительные отношения, а потом склонял к половым сношениям с ним и его 22-летним сообщником", – говорится в сообщении.

Отснятый материал он продавал через интернет, а несовершеннолетним выплачивал "премии" – от 500 до 1500 гривен.

В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли учебники по неврологии раннего детского возраста, подростковой психиатрии, поведения подростков, а также фотопленки, фотокамеры, записные книжки, платежки о перечислениях организатору денег от гражданина другой страны.

Уже установлено, что от преступной деятельности задержанного пострадали пять несовершеннолетних. Мужчина задержан, сейчас продолжаются мероприятия по установлению малолетних и несовершеннолетних, которые подвергались сексуальной эксплуатации.

Напомним, недавно в Днепре правоохранители накрыли порностудию. Ее клиентами были граждане США и Европы.

Также мы сообщали, что в Киеве в съемной квартире копы пресекли деятельность порностудии. Эротические видео девушки снимали в обычной квартире.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег порностудия, порнография, детское порно

Вы сейчас просматриваете новость " Украинские копы разоблачили "детскую" порностудию: опубликованы фото и видео". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Днепре и Ровно полиция разоблачила сразу четыре порностудии

21 февраля, 15:21

Копы разоблачили четыре порностудии, в которых "работали" 27 женщин

В Кривом Роге полицейские накрыли порностудию

19 февраля, 13:16

Ежемесячно порнобизнес приносил организатору 200 тысяч гривен

Анна-Мария: Усик заставит Притулу ответить за каждую шутку

Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом

Игорь Кондратюк впервые рассказал о конфликте с Козловским

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

В деле по "заговору Савченко-Рубана" в СБУ резкий разворот

Вор в законе Гули начал войну в РФ

В Антарктиде обнаружили странные конструкции: появилось видео
Загрузка...

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

Сегодня, 07:38

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи 

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

Вчера, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

22 февраля, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

22 февраля, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор