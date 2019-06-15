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В Киеве полицейские задержали "клофелинщика"

15 июня, 17:29

Злоумышленник предложил пострадавшему слабоалкогольный напиток с уже подсыпанным клофелином

Фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители задержали приезжего из Донецкой области, который отравил клофелином и ограбил мужчину. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как рассказывает ведомство, это произошло на Майдане Независимости. Злоумышленник подошел к неизвестному ему мужчине и предложил ему выпить. У фигуранта с собой было несколько бутылок слабоалкогольного напитка, в которые он уже подсыпал лекарственный препарат. Мужчина согласился, а затем к их компании присоединилась еще и женщина.

"За несколько минут после угощения 34-летний мужчина начал терять сознание. Злоумышленник начал якобы помогать ему дойти до остановки общественного транспорта, но, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, обокрал его. Именно в это время сотрудники управления уголовного розыска полиции Киева отрабатывали центральную часть города и заметили подозрительное поведение фигуранта", – рассказали в полиции.

Злоумышленника задержали, а пострадавшего мужчину госпитализировали.

Полиция установила, что задержанному 28 лет, он приехал в столицу из Донецкой области. Ранее он уже был судим за аналогичные уголовные правонарушения в другом регионе.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет заключения. Сейчас решают вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Напомним, в столице три женщины совершили разбойное нападение на 39-летнего местного жителя. В ходе совместного употребления алкоголя пострадавшему незаметно подсыпали сильнодействующее вещество, мужчина начал терять сознание. Женщины отобрали у него кошелек с деньгами, мобильный телефон и кольцо на сумму свыше 10 тысяч гривен, и скрылись.

Кроме этого, в Киеве будут судить группу "клофелинщиц", поивших своих жертв лекарственным веществом, вследствие чего люди теряли сознание. Пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, разбойники обворовывали пострадавших.

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Тег вор, грабитель, клофелин, клофелинщик

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Источник:

Нацполиция

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