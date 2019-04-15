ФОТОФАКТ. В Киеве "поржавела" вода в реке Лыбедь

Как отмечают жители столицы, в реку стекалась ржавчина из-за ремонта на трубопроводе

Фото: Оля Горчакова‎ для Сусіди. Голосіїв/Facebook.

В Киеве вода в реке Лыбедь изменила цвет, став рыжего оттенка. Об этом пишут киевляне в паблике "Соседи. Голосеево" в Facebook.

"Возможно, кто-то знает, что случилось с рекой Лыбедь?" - написала жительница столицы Ольга Горчакова в паблике, опубликовав фото помутневшей реки.

В комментариях к посту пользователь Роман Волошин отметил, что на улице Малевича проводились ремонтные работы на трубопроводе.

"Вчера они откачивали воду из магистрали и вывливали просто на дорогу. Это ржавчина. Дорога была такого же цвета. Все стекло в ливневку и соответственно в Лыбедь", - уточнил Волошин.

Скриншот

Ранее сообщалось, что сотрудники коммунального предприятия "Плесо" убрали горы мусора, которые находились на берегу реки Лыбедь в Киеве. Было вынесено 206 мешков с мусором.

Также мы писали, что Лыбедь закована в бетонный коллектор. Все русло забросано мусором, а в реку регулярно сбрасывают нечистоты. По словам начальника Управления экологии КГГА Андрея Малеваного, грязную воду сбрасывают кафе, автомойки и даже крупные предприятия. Однако из-за этих проблем река регулярно выходит из берегов, особенно вблизи Байкового кладбища.

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