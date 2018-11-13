В Киеве поймали чиновников, оформлявших за взятки парковочные места

Сегодня, 09:17

Задержаны четверо сотрудников "Киевтранспарксервиса"

Фото: прокуратура Киева
Фото: прокуратура Киева

Снова в эпицентре скандала оказалось коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис". Правоохранители задержали преступную группу, в которую входило четверо сотрудников предприятия.

Работники организовали схему, по которой систематически требовали и получали деньги от предпринимателей за размещение на территории Киева парковочных площадок. По информации прокуратуры, организатором был главный специалист отдела по организации работы отведенных парковочных площадок. Он привлек к "делу" еще двух начальников отделов и главного специалиста, которые занимались оформлением документов и согласованием их в полиции.


Фото: прокуратура Киева

Фото: прокуратура Киева

Фото: прокуратура Киева

Фото: прокуратура Киева

Фото: прокуратура Киева

Фото: прокуратура Киева

За услуги работники требовали от предпринимателей от $500 до $700. Как отмечают в прокуратуре, одного из участников преступной схемы задержали при получении второй части взятки более 33 тысяч грн. Ранее он уже получил 14 тысяч грн. Задержанным может грозить до 12 лет тюрьмы с конфискацией.

Напомним, 18 октября в Киеве на взятке в 650 тысяч гривен задержали чиновника "Укравтодора". Сотрудник предприятия обещал ускорить экспертизу и дать положительные выводы о продукции.

Кроме того, ранее мы писали, что в Киеве за взятку будут судить патрульных полицейских. Два правоохранителя получали "благодарность" от нарушителей на дорогах.
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Автор:

Ирина Гинжул

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