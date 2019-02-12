В Киеве поймали грабителя, нападавшего на школьников

При задержании подозреваемый толкнул полицейского, из-за чего он сломал ногу

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Киеве поймали грабителя, нападавшего на школьников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/815/f45/5c5815f45e194.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/815/f45/5c5815f45e194.jpg 2019-02-12T15:01:00+02:00 Происшествия При задержании подозреваемый толкнул полицейского, из-за чего он сломал ногу

В дежурную часть Шевченковского управления Киева обратились родители, рассказав, что у их детей неизвестный отобрал мобильные телефоны. Полицейские установили, что мужчина нападал на детей, когда они возвращались из школы домой, рассказали в ГУ НП столицы.

"Мы установили злоумышленника, это – 22-летний житель Шевченковского района столицы, ранее судимый за совершение грабежей", – сообщил начальник отдела полиции №2 Шевченковского управления полиции Александр Дыбов.

Заметив правоохранителей, злоумышленник пытался скрыться и оказывал сопротивление. При этом полицейского, который пытался его догнать, подозреваемый толкнул, в результате чего правоохранитель упал и сломал ногу.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что подозреваемый причастен как минимум к трем ограблениям на территории Шевченковского района столицы, поэтому правоохранители проверяют его причастность к совершению других преступлений.

Следователи расследуют уголовные производства по ч. 2 ст. 186 ("Грабеж"), ч. 2 ст. 342 ("Сопротивление работнику правоохранительного органа") и ч. 2 ст. 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявили о подозрении. Следователь готовит ходатайство в суд об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Напомним, полиция Киева отмечает всплеск бандитизма в столице. Только за сутки совершено более 200 преступлений, в частности, 128 квартирных краж и пять разбойных нападений.

В начале года мы писали, что на одной из улиц Борисполя мужчина со шприцем требовал пин-код от банковских карточек. Правоохранители выяснили, что около 19:00 неизвестный в медицинской маске напал на 18-летнюю девушку, отнял у нее мобильный телефон, деньги и банковские карты. Затем, угрожая шприцем со смертельной вакциной, узнал пин-коды всех карт.

Кроме того, в декабре прошлого года у водителя, стоявшего в пробке в Киеве, украли 300 тысяч гривен. Бандитам понадобилось всего несколько секунд.

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