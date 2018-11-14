В Киеве поймали вандалов, которые напали на городскую электричку

Столичные правоохранители разыскали подозреваемых в дерзком нападении на городскую электричку, которое произошло 31 июля 2018 года.Напомним, тогда банда молодых людей остановила электропоезд между станциями "Сырец" и "Вышгородская", разрисовала вагоны и забросала пассажиров камнями.

"Вандалы продержали электричку между станциями около получаса, в это время в вагонах находились не только взрослые, но и дети. Кроме того, когда пассажиры начали делать хулиганам замечание, в них полетели камни и был применен слезоточивый газ", – напоминают в прокуратуре Киева.

Злоумышленниками оказались 20-24-летние киевляне. 14 ноября в результате проведения семи обысков по месту жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты балаклавы, баллоны с краской, запчасти от электрички, вещества, похожие на наркотические средства, перчатки, видеокамеры и другие вещественные доказательства.

"В настоящее время трем лицам уже объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Продолжается активная работа по установлению других участников преступления", – сообщают в прокуратуре.

За совершенное молодым людям грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Ранее правоохранители Киевской области разыскали семерых парней, которые разгромили вагон электрички сообщение Киев – Фастов.

По данным полиции, за 20 минут пока электропоезд был в пути от Фастова до станции Мотовиловка, злоумышленники побили все окна и оторвали сиденья в четвертом вагоне. Инцидент произошел в 22:30.

Напомним, утром 11 октября пользователи соцсетей активно демонстрировали фото разбитого вагона электрички, в котором кое-как пытались ехать пассажиры. Люди были возмущены произошедшим.