В Киеве пьяный сотрудник полиции сбил пенсионера и сбежал

Сегодня, 19:32

Дедушка ехал на велосипеде, полицейского отправили под домашний арест

Фото: прокуратура Киева
Фото: прокуратура Киева

Столичная прокуратура объявила о подозрении сотруднику полиции Подольского района, который сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия, сообщили в ведомстве.

ДТП произошло 29 октября в Соломенском районе столицы. Подозреваемый, управляя автомобилем "Шкода Октавиа" в состоянии алкогольного опьянения, ехал по проезжей части ул. Уманской и совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном с автомобилем направлении.

После этого, не останавливаясь, водитель скрылся с места ДТП, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции. В результате ДТП пострадавший, пенсионер 1953 года рождения, получил тяжелые телесные повреждения: ссадины, ушибы лица и открытый перелом левой ноги.

Сейчас полицейскому объявлено подозрение по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, причинившее потерпевшему тяжкое телесное повреждение), ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, недавно двое полицейских в пьяном виде устроили ДТП на улице Телиги в Киеве. Старший участковый со своим коллегой решили "нарезаться водки". Когда желаемый результат был достигнут, правоохранители уже забыли куда ехали, и на Volkswagen въехали в бордюр на улице Телиги. Полицейские не стали вызывать помощь, оставили машину в левом ряду и продолжили употреблять алкогольные напитки.

А в прошлом году на проспекте Науки пьяный сотрудник полиции на "Ягуаре" с оружием в салоне сбил двух пешеходов и попытался скрыться. Начал преследование нарушителя водитель "Фольксвагена". Через 500 метров водитель "Ягуара", после нескольких касаний с "Фольксвагеном", выехал во дворы, разнес детскую площадку, сбил забор и врезался в дерево.
Киев, ДТП, водитель, сбил, пьяный, скрылся, полицейские
Источник:

"Сегодня"

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