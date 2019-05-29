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Попытка ограбления в Киеве: неизвестные взорвали банкомат и сбежали

29 мая, 07:50

В попытке ограбления принимали участие три человека

В Киеве пытались ограбить банк. Скриншот
В Киеве пытались ограбить банк. Скриншот.

В Киеве ночью 29 мая произошла попытка ограбления банковского отделения – трое неизвестных взорвали банкомат, расположенный по улице Кубанской Украины, на Лесном массиве.

Как сообщают Вартові Еспресо, сразу же после подрыва грабители скрылись. Удалось ли им унести с собой наличные, пока неизвестно.

В настоящее время на месте преступления работают сотрудники взрывотехнической лаборатории и следователи полиции, которые выясняют обстоятельства инцидента.

Недавно мы сообщали о том, как в пригороде Днепра ночью взорвали банкомат, расположенный в одном из круглосуточных магазинов поселка Подгородное. Злоумышленникам удалось похитить кассеты, в которых хранились деньги.

Напомним, ранее подобный инцидент произошел в Харьковской области – там неизвестные подорвали банкомат в поселке Слобожанское Змиевского района. 

Также неизвестные подорвали банкомат и во Львовской области – в городе Бугске пытались ограбить устройство, установленное в здании центральной районной больницы.

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Тег банк, Киев, ограбление, банкомат

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