Попытка ограбления в Киеве: неизвестные взорвали банкомат и сбежали
В попытке ограбления принимали участие три человека
В Киеве ночью 29 мая произошла попытка ограбления банковского отделения – трое неизвестных взорвали банкомат, расположенный по улице Кубанской Украины, на Лесном массиве.
Как сообщают Вартові Еспресо, сразу же после подрыва грабители скрылись. Удалось ли им унести с собой наличные, пока неизвестно.
В настоящее время на месте преступления работают сотрудники взрывотехнической лаборатории и следователи полиции, которые выясняют обстоятельства инцидента.
Недавно мы сообщали о том, как в пригороде Днепра ночью взорвали банкомат, расположенный в одном из круглосуточных магазинов поселка Подгородное. Злоумышленникам удалось похитить кассеты, в которых хранились деньги.
Напомним, ранее подобный инцидент произошел в Харьковской области – там неизвестные подорвали банкомат в поселке Слобожанское Змиевского района.
Также неизвестные подорвали банкомат и во Львовской области – в городе Бугске пытались ограбить устройство, установленное в здании центральной районной больницы.
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