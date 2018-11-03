В Киеве разоблачили "подпольный" обменник, который маскировался под банк

Фальшивые обменники в столице появляются регулярно, за два последних года уже разоблачили три десятка таких "точки", говорят в полиции

В столице разоблачили "подпольный" обменник, который маскировался под банк. На роль работников мошенник нанял двух людей, которых не посвятил в детали сделки.

Еще недавно офисе на Жилянской оперировали большими суммами, говорят правоохранители. Клиентов искали в интернете.

Потерпевший, найдя объявление на сайте по обмену валют, зашел в это помещение и пытался поменять денежные средства в сумме 120 000 долларов.

Подозреваемый ждал большие деньги, поэтому и решил скрыться, предполагают в полиции. Но через несколько кварталов беглеца поймали вместе с валютой. За мошенничество в особо крупных размерах ему теперь грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией, говорят правоохранители.

Фальшивые обменники в столице появляются регулярно. За два последних года уже разоблачили три десятка таких "точки", говорят в полиции.

Схема мошенников обычно стандартная, говорят полицейские – найти клиента с большой суммой и бежать. Поэтому советуют не искать выгодных сделок. Мол, лучше потерять на курсе, чем – потерять все.

Ранее сообщалось, что в Киеве молодые мошенники организовали фальшивый обменник.

Также мы писали о том, что НБУ раскрыл результаты проверок небанковских "обменников".