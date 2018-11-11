В Киеве разыскали грабителя, напавшего на 13-летнюю девочку

В Деснянском районе Киева полицейские задержали мужчину, подозреваемого в ограблении 13-летней девочки. По словам школьницы, она возвращалась с учебы, когда в подъезде ее подстерег злоумышленник и выхватил из рук мобильный телефон.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, на место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа с представителем сектора ювенальной превенции. Стражи порядка выяснили, что убегавший грабитель выбросил мобильный телефон.

В свою очередь, родственница потерпевшей опознала в злоумышленнике своего соседа. Подозреваемого разыскали и доставили в управление полиции. Им оказался 31-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.

Ведомости о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "грабеж", а фигуранта задержали и сейчас ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, недавно на улице Маяковского в Киеве у мужчины силой отобрали телефон, золото и деньги. Преступником оказался киевлянин, ранее судимый за наркопреступления.

Также мы писали о том, как возле метро "Бориспольская" среди бела дня ограбили женщину. Преступником оказался безработный житель Донецкой области.

Кроме того, ранее посреди улицы на Дарнице молодой житель Сум ограбил пенсионерку. Нападавший ударив женщину по голове, а когда она потеряла сознание, украл сумку с деньгами, мобильный и золотое кольцо.