В Киеве разыскивают няню, которая обворовала квартиру семьи

Эксперты дали советы, как подбирать персонал

Фото: Александр Рюмин.

В Киеве разыскивают няню, которая обворовала квартиру семьи //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1dd/a91/5c41dda9173ec.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1dd/a91/5c41dda9173ec.jpg 2019-01-18T16:08:17+02:00 Происшествия Эксперты дали советы, как подбирать персонал

В Киеве семья впустила в дом няню или уборщицу, а она обобрала жилье. Эксперты посоветовали киевлянам, как правильно подбирать персонал.

Как рассказала пострадавшая от воровки Валентина Мищенко, ее дочь Аня не ходит в садик. Ранее за ней ухаживала бабушка, однако женщина решила пойти на работу, а для девочки родители нашли няню по объявлению.

Выяснилось, что новая няня украла несколько десятков тысяч долларов из сейфа в доме. Сам сейф замаскировали, так как он маленький. Пострадавшие сразу же обратились к правоохранителям и няню объявили в розыск.

Как отметила эксперт по подбору персонала Татьяна Пашкина, при выборе няни семья допустила серьезные ошибки. В частности, искать домработниц нужно на проверенных ресурсах, а не на столбах и по совету случайных людей. Также нужно проверять рекомендации.

Кроме того, с новой няней следовало документально оформить отношения, прописать обязанности. Такой документ, хотя и не является панацеей от краж, но в случае конфликта с наемным помощником является доказательством того, что человек действительно имел доступ к жилью и ценностям.

Напомним, в Киеве задержан мошенник, укравший у пенсионерки шесть тысяч долларов. Женщине рассказали, что ее сын попал в ДТП и срочно нужны деньги на операцию.

Кроме того, в декабре 2018 года в Киеве задержали трех экстрасенсов-аферистов. За свои услуги "маги" брали с клиентов от 40 до 60 тысяч долларов.

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