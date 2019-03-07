В Киеве спасатели выловили из Днепра труп мужчины
По предварительной информации, утопленник находился в воде около 2 месяцев
Труп мужчины обнаружили близ Дарницкого моста в Киеве, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.
По данным спасателей, сообщение об утопленнике поступило к ним 6 марта.
На место происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения. Спасатели с помощью водолазного снаряжения достали тело неизвестного мужчины и передали его правоохранительным органам.
Причины трагедии и личность мужчины устанавливают правоохранительные органы.
По предварительным данным, утопленник находился в воде около 2 месяцев.
Напомним, на Академгородке в столице спасатели нашли обгоревшее тело женщины. Предварительно, она была бездомной и решила переночевать под балконом 16-этажного дома. Что произошло потом – неизвестно.
Также сообщалось, что в Киеве нашли труп женщины со следами удушения на шее. Тело лежало в одной из квартир на 5 этаже на улице Демеевской, 35, в Голосеевском районе столицы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве спасатели выловили из Днепра труп мужчины". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве прохожие спасли двух мальчиков, которые провалились под лед
Дети выжили и переданы медикам скорой помощи
В Киеве молодой парень случайно убил пожилого соседа – СМИ
Во время конфликта молодой человек толкнул соседа, падение оказалось смертельным