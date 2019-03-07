В Киеве спасатели выловили из Днепра труп мужчины

По предварительной информации, утопленник находился в воде около 2 месяцев

Фото: ГСЧС

В Киеве спасатели выловили из Днепра труп мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0c9/525/5c80c95253111.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0c9/525/5c80c95253111.jpg 2019-03-07T09:35:00+02:00 Происшествия По предварительной информации, утопленник находился в воде около 2 месяцев

Труп мужчины обнаружили близ Дарницкого моста в Киеве, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.

По данным спасателей, сообщение об утопленнике поступило к ним 6 марта.

На место происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения. Спасатели с помощью водолазного снаряжения достали тело неизвестного мужчины и передали его правоохранительным органам.

Причины трагедии и личность мужчины устанавливают правоохранительные органы.

По предварительным данным, утопленник находился в воде около 2 месяцев.

Напомним, на Академгородке в столице спасатели нашли обгоревшее тело женщины. Предварительно, она была бездомной и решила переночевать под балконом 16-этажного дома. Что произошло потом – неизвестно.

Также сообщалось, что в Киеве нашли труп женщины со следами удушения на шее. Тело лежало в одной из квартир на 5 этаже на улице Демеевской, 35, в Голосеевском районе столицы.

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