В Киеве спустя 2,5 года задержали участника разбойного нападения на инкассаторов Приватбанка

Тогда банда завладела деньгами в сумме 5,5 млн гривен

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin.

В Киеве спустя 2,5 года задержали участника разбойного нападения на инкассаторов Приватбанка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e5e/653/5c9e5e6532e83.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e5e/653/5c9e5e6532e83.jpg 2019-03-29T20:10:34+02:00 Происшествия Тогда банда завладела деньгами в сумме 5,5 млн гривен

В четверг, 28 марта, в Киеве задержали участника разбойного нападения на инкассаторский автомобиль Приватбанка в Харьковской области в 2016 году. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, подозреваемый 1978 года рождения находился в активном межгосударственном розыске с 2016 года. Он причастен к ограблению инкассаторов 21 июля 2016 года в поселке Купянск-Узловой Купянского района Харьковской области. Тогда банда завладела деньгами в сумме 5,5 млн гривен.

По данным прокуратуры, два человека похитили автомобиль инкассатороввозле одного из магазинов. Нападение произошло, когда инкассаторы вышли, чтобы заменить в банкомате кассеты. Мужчины, угрожая водителю пистолетом, вытащили его из машины, сели в нее и исчезли. За 20 минут автомобиль нашли неподалеку от места происшествия.

Аброськин сообщил, что Дзержинский суд Харькова уже арестовал подозреваемого.

Напомним, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в причастности к ограблению инкассаторского автомобиля ПриватБанка в Ирпене Владимиру Марчуку.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали одного из преступников, которые совершили налет на инкассаторов в Ирпене под Киевом. Автомобиль с характерным повреждением, на котором бежали грабители и задели другую машину, полиция обнаружила в Киеве. Злоумышленники уже успели заменить номерные знаки. Государственные знаки, которые видели во время совершения преступления, правоохранители изъяли из канализационного люка возле машины.

Также мы писали, что в Одессе произошло нападение на инкассаторов. Добычей разбойников стало более 3 миллионов гривен.

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