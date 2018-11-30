В Киеве в ДТП попала скорая помощь

Сегодня, 11:44

Автомобиль пытался выехать со двора, не все автомобили пропустили медиков

В Киеве в ДТП попала скорая помощь
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Утром в пятницу, 30 ноября, автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Киеве. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Отмечается, что машина медиков выезжала со двора и решила сразу перестроиться в левый ряд. При этом автомобилисты из среднего и крайнего правого ряда остановились, чтобы пропустить скорую, а водитель автомобиля ЗАЗ устроил столкновение. К счастью, в аварии обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее мы писали, что 17 сентября "скорая помощь" в Киеве столкнулась с автомобилем, перегородившим выезд из больницы. Водитель припарковал Smart на выезде со станции "скорой помощи" на улице Богдана Хмельницкого.

Кроме того, в октябре медики "скорой помощи" обратились украинским водителям и просили пропускать их автомобили, чтобы врачи могли спасти жизнь. Предполагалось даже, что "скорые" будут сопровождать автомобили полиции. В случае игнорирования Правил дорожного движения в части, касающейся сирены и проблесковых маячков, патруль будет останавливать правонарушителей.
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