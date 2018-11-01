В Киеве задержали гражданина Грузии, подозреваемого в убийстве полячки

Сегодня, 14:12

В Украину приезжали полицейские из Польши и Грузии

Фото: www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото: www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В одном из хостелов Киева был задержан гражданин Грузии, который подозревается в убийстве гражданки Польши. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Чиновник сообщил, что 20 октября в польском городе Лодзь исчезла 28-летняя гражданка Польши, труп которой нашли позже за городом. Полиция Польши подозревает в убийства гражданина Грузии, который после убийства срочно выехал в Украину. Польские правоохранители обратились к украинским коллегам и попросили установить, где находится преступник. Грузина также объявили в международный розыск.


Фото: www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Фото: www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Фото: www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Аброськин рассказал, что 31 октября в Киеве прибыли польские полицейские и офицер полиции Грузии. Уже утром 1 ноября выяснилось, что подозреваемый находится в одном из хостелов Киева. Мужчину задержали, а Аброськин поблагодарил полицейским трех стран за плодотворное сотрудничество.

Напомним, в Киеве обезумевшую мать подозревают в убийстве двоих детей – 5-летнего сына и 6-летней дочери. Женщину арестовали на 60 дней, она находится в СИЗО.

Кроме того, 29 октября в Ирпене пытались убить бизнесмена. Мужчине нанесли несколько ножевых ранений, он в тяжелом состоянии.
Киев, Грузия, Польша, убийство, убийца, полиция, розыск, правоохранители, преступник, полячка, подозреваемый, полицейские, Аброськин

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото из открытых источников

Забили до смерти и подожгли: зверское убийство произошло в Одесской области

6 Июля, 13:30

Подозреваемых уже задержала полиция

Происшествия

Жуткие подробности убийства 16-летней девушки: подозреваемый рассказал, за что убил бегунью

30 Июля, 17:49

Мужчина заявляет, что обиделся на отказ в интиме от случайной прохожей
Загрузка...

Происшествия

В Киеве на мусорке нашли мертвого младенца: детали от полиции

20 Августа, 16:33

Мать уверяет, что ребенок умер через сутки после рождения

Происшествия

В Киеве зарезали мужчину. Фото из открытых источников

В Голосеевском районе Киева в подземном переходе обнаружили убитого мужчину

1 Сентября, 10:09

Предварительно, смерть наступила в результате ножевого ранения в сердце, на месте происшествия работают эксперты, кинологи
Загрузка...