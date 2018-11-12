В Киеве задержали сотрудника Госохраны с пистолетом и марихуаной

Сегодня, 13:13

Охранник первых лиц Украины гулял с оружием в руках

В Киеве задержали сотрудника Госохраны с пистолетом и марихуаной

Ночью в понедельник, 12 ноября, на улице Сосницкой, 1/44 в Днепровском районе Киева разгуливал мужчина с пистолетом в руках. Очевидцы сообщили, что гражданин находился в неадекватном состоянии.

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел около 22:30. Выяснилось, что мужчина был пьян, на поясе у него висела кобура, а в руках он нес пистолет. Прохожие, увидев вооруженного мужчину, вызвали полицию.

Прибывшие правоохранители нашли у мужчины удостоверение Управления государственной охраны Украины. Пистолет был переделан из боевого в травматический, в оружии отсутствовал магазин. Позже оказалось, что обойма осталась дома.

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Также у задержанного был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета, похожего на наркотическое. Мужчина признался, что это каннабис. Полицейские устанавливают, что делал работник Управления государственной охраны Украины в неадекватном состоянии и с оружием на улице.

Напомним, 13 сентября в Киеве задержали сотрудника НАБУ во время употребления наркотиков. У мужчины при себе были служебные документы.

Кроме того, ранее мы писали, что в Киеве сотрудник полиции организовал торговлю наркотиками. Мужчину задержали сотрудники СБУ. Старший оперуполномоченный одного из районных управлений Нацполиции столицы систематически сбывал каннабис наркозависимым. К этому он привлек двух сообщников, которые поставляли ему наркотики и помогали их реализовывать.
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