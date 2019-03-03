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В Киеве задержали женщину, которая выбросила своего новорожденного ребенка

Сегодня, 18:51

Полицейские разыскали женщину и доставили ее в отдел для разъяснений

Тело ребенка нашли за гаражами в Голосеевском районе
Тело ребенка нашли за гаражами в Голосеевском районе. Фото: Нацполиция
В Киеве задержали женщину, которая выбросила своего новорожденного ребенка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c05/0ec/5c7c050ec9570.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c05/0ec/5c7c050ec9570.jpeg Происшествия Полицейские разыскали женщину и доставили ее в отдел для разъяснений

Киевские полицейские задержали женщину, которая после родов выбросила младенца за гаражи. Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, инцидент произошел в Голосеевском районе города.

"В дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение о том, что неделю назад местная жительница была беременна и родила, но ребенка у нее нет. На улицу Фрометовскую выехала следственно-оперативная группа, чтобы проверить указанную информацию", – говорится в сообщении.

В ходе общения с копами 35-летняя женщина призналась, что преждевременно родила в домашних условиях и, по ее словам, девочка родилась мертвой и потому мать решила вынести пакет с телом младенца и оставила его в разрушенном доме.

Она указала место, где младенца обнаружили полицейские. Для выяснения причины смерти тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу, а роженицу доставили в управление полиции.

Происшествие было зарегистрировано в журнале учета заявлений и сообщений. Следственным отделом было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка", которая грозит лишением свободы на срок до пяти лет.

А не так давно в мусорном контейнере на заводе по переработке вторсырья в Киеве была обнаружена мертвой новорожденная девочка.  

Также мы писали, что в Соломенском районе Киева нашли тело мертвого младенца. Инцидент произошел на металлобазе, куда грузовой автомобиль привез металлолом.

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Тег Киев, ребенок, мать, младенец, новорожденный, киевлянка

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