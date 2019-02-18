Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,68
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве зафиксировали первую смерть от кори

Сегодня, 12:12

От осложнений кори в Киеве умерла 57-летняя женщина

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
В Киеве зафиксировали первую смерть от кори //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/705/21a/5c470521a9f08.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/705/21a/5c470521a9f08.jpg Происшествия От осложнений кори в Киеве умерла 57-летняя женщина

В Киеве от осложнений, вызванных корью, скончалась 57-летняя женщина. Этот случай стал первым в столице, сообщила ведущий инфекционист Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета Ольга Голубовская.

"На днях в Александровской больнице зафиксирован смертельный случай кори. Скончалась 57-летняя женщина. Осложнениями были тяжелая пневмония и подозрение на ТЭЛА (тромбоэмболию легочной артерии. – Ред.). Это – первый случай в больнице, и в Киеве", – сказала профессор Голубовская.

Как известно, в стране уже неоднократно фиксировались летальные случаи, связанные с заболеваемостью корью.

Так, ранее мы сообщали, что с начала 2019 года по состоянию на 16 января корью инфицировались более пяти тысяч человек. Из них почти две тысячи детей. Больше всего инфицированных во Львовской, Черновицкой и Винницкой областях, а также в Киеве. Такую информацию обнародовали в Минздраве.

Также мы писали о том, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.

Для справки: корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое отличается высоким уровнем заразности. Передается воздушно-капельным путем и проявляется повышением температуры тела, общей интоксикацией, сыпью на теле и на слизистых оболочках, а также поражением конъюнктив и верхних дыхательных путей. Минздрав Украины напоминает, что низкий охват профилактическими прививками приводит к распространению инфекции. Наиболее правильной защитой от кори является вакцинация в детском возрасте.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, умер, корь

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве зафиксировали первую смерть от кори". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Укринформ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Запорожской области за неделю корью заболели десятки людей

Сегодня, 05:19

Большинство заболевших корью – взрослые

В Виннице студент-медик умер от кори

10 февраля, 13:04

Студент Винницкого медицинского университета умер от пневмонии, вызванной корью

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Петросяна обсмеяли из-за выхода в свет со своей любовницей

Путин сдался: отдаст часть России, чтобы ослабить санкции

Повышение пенсий в Украине коснется всех: Рева раскрыл детали

Россия сделала подлое заявление об Украине в ООН

Осторожно, афера: как мошенники "разводят" украинцев

ВСУ сделали грозное предупреждение авиации России

Газпром фактически скупает европейские компании – Климкин

"Произошедшее в Крыму — это последствия действий «Свободы»"

Вскрылись неизвестные факты из жизни Децла (фото)
Загрузка...

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Сегодня, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

Вчера, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

Вчера, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

16 февраля, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Украинские воины жестко высказались о Зеленском

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)