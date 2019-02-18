В Киеве зафиксировали первую смерть от кори

От осложнений кори в Киеве умерла 57-летняя женщина

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве зафиксировали первую смерть от кори //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/705/21a/5c470521a9f08.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/705/21a/5c470521a9f08.jpg 2019-02-18T12:12:00+02:00 Происшествия От осложнений кори в Киеве умерла 57-летняя женщина

В Киеве от осложнений, вызванных корью, скончалась 57-летняя женщина. Этот случай стал первым в столице, сообщила ведущий инфекционист Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета Ольга Голубовская.

"На днях в Александровской больнице зафиксирован смертельный случай кори. Скончалась 57-летняя женщина. Осложнениями были тяжелая пневмония и подозрение на ТЭЛА (тромбоэмболию легочной артерии. – Ред.). Это – первый случай в больнице, и в Киеве", – сказала профессор Голубовская.

Как известно, в стране уже неоднократно фиксировались летальные случаи, связанные с заболеваемостью корью.

Так, ранее мы сообщали, что с начала 2019 года по состоянию на 16 января корью инфицировались более пяти тысяч человек. Из них почти две тысячи детей. Больше всего инфицированных во Львовской, Черновицкой и Винницкой областях, а также в Киеве. Такую информацию обнародовали в Минздраве.

Также мы писали о том, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.

Для справки: корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое отличается высоким уровнем заразности. Передается воздушно-капельным путем и проявляется повышением температуры тела, общей интоксикацией, сыпью на теле и на слизистых оболочках, а также поражением конъюнктив и верхних дыхательных путей. Минздрав Украины напоминает, что низкий охват профилактическими прививками приводит к распространению инфекции. Наиболее правильной защитой от кори является вакцинация в детском возрасте.

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