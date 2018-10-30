В Киеве "заминировали" станцию метро Льва Толстого

Станцию и пересадку закрыли на вход и выход

Станция метро Льва Толстого в Киеве закрыта на вход и выход из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщили в Киевском метрополитене.

"Внимание! Станцию Льва Толстого + пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", – говорится в сообщении.

Спустя полчаса стало известно, что сообщение о минировании станции не подтвердилось, сообщила пресс-службу Киевского метрополитена.

Входы и выходы, а также переходы на пересадочную станцию открыты для пассажиров.

Ранее временно закрывали станцию метро "Житомирская" в связи со звонком о минировании. После проведения проверки станцию открыли для пассажиров. Взрывоопасных предметов не нашли.

"Минируют" в Киеве не только станции метро, но и суды, а также супермаркеты, вокзал и собственное жилье.

Так, 24 сентября на Крещатике в Киеве мужчина "заминировал" McDonald’s. Из ресторана пришлось эвакуировать и персонал, и посетителей. Позже выяснилось, что "минированием" занимался 25-летний иностранец. Его задержали, теперь мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

А в Соломенском районе Киева мужчина сообщил полицейским о взрывном устройстве в его квартире. При осмотре многоэтажки и прилегающей территории никаких опасных предметов и веществ не обнаружили. Однако в квартире у звонившего в полицию мужчины обнаружили макеты самодельных устройств из бытовых предметов, не представляющих никакой угрозы.