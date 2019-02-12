В киевском лифте чуть не погибла беременная

Жители уже неоднократно жаловались на подъемники, но их до сих пор не починили

Иллюстрация.. Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

В киевском лифте чуть не погибла беременная //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/34c/6b2/5c434c6b2663b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/34c/6b2/5c434c6b2663b.jpg 2019-02-12T16:33:00+02:00 Происшествия Жители уже неоднократно жаловались на подъемники, но их до сих пор не починили

В Киеве в новом доме чудом удалось избежать трагедии. На этот раз в неисправном лифте чуть не пострадала беременная. Зданию всего 9 лет, в нем есть три лифта. Один из пассажирских не работает уже около года. А во втором, тоже маленьком, беременная женщина пролетела вниз целых 10 этажей и чудом осталась жива.

Эти события Елена вспоминает с ужасом. Вышла в магазин, зашла в кабину, нажал на кнопку – а дальше все, как в тумане.

"Начинает звучать какая-то сирена в лифте, он с сумасшедшей скоростью доехал до 25 этажа, после чего он резко... это было падение, а не спуск лифта. Я начала нажимать все кнопки, которые существуют в лифте, на 15 этаже он чудом остановился, при этом сирена кричала", – рассказала киевлянка.

Женщина на пятом месяце беременности самостоятельно открыла дверь и выбралась из подъемника. Удивляется, как ей хватило сил. Возможно, испуг добавил адреналина.

"Это были доли секунды. Я от страха начала задыхаться, первый раз была такая реакция, никогда такого не испытывала", – вспоминает Елена.

Это уже не первый случай, утверждают жители. В прошлом году в одном из лифтов уже падали два парня.

"Лифты рассчитаны на 5 лет, дому уже почти 10, и каждый раз, когда приезжает сюда ремонтная служба, они просто разводят руками и говорят: нам нечем их ремонтировать и негде заказать эти детали. Это просто катастрофа, как русская рулетка, пока кто-то не упадет и не покажут страшные новости по телевизору", – говорит жительница дома.

В доме живут в основном молодые семьи. Говорят, обращались в ЖЭК, но безрезультатно. В конторе предприятия, на балансе которого многоэтажка – ни директора, ни двух его заместителей на месте нет, лишь секретарша. Она говорит, что они на объезде, и не приехали на проблемный объект, где люди чуть не погибают, потому что не было заявки на диспетчерскую.

Юристы советуют писать жалобы, потому что это единственный способ достучаться до чиновников. Нужно обращаться в ОСМД или жэк, организацию, мастер которой приходил, в госкомитет по вопросам ЖКХ, и требовать проверок. И только в случае настойчивости можно отстоять свое право на безопасность.

Напомним, в прошлом году на улице Бальзака в столице упал лифт с пожилой женщиной внутри. Пожилая женщина, которая живет на 16 этаже, решила выйти на улицу. По ее словам, где-то на 14-ом лифт резко начал падать внизПодъемник пролетел вниз 10 этажей и остановился на третьем. Люди, которые услышали грохот от падающего лифта, вызвали полицию и "скорую", которые прибыли в течении 10 минут. Через 40 минут после этого на место инцидента прибыли лифтеры, которые открывали дверь лифта еще в течение часа. Сама же женщина из-за падения не пострадала, только сильно испугалась.

Ранее мы писали, что в Киеве оборвался лифт с человеком внутри. Кабина лифта упала с высоты третьего этажа. Мужчину, который в ней находился забрала скорая медицинская помощь.

Также мы сообщали о том, что на Троещине лифт сорвался с восьмого этажа, но вовремя сработал механизм тормозной системы, и кабина лифта остановилась на уровне пятого этажа. В лифте находилась 63-летняя женщина.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В киевском лифте чуть не погибла беременная". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.