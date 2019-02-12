В киевском лифте чуть не погибла беременная
Жители уже неоднократно жаловались на подъемники, но их до сих пор не починили
В Киеве в новом доме чудом удалось избежать трагедии. На этот раз в неисправном лифте чуть не пострадала беременная. Зданию всего 9 лет, в нем есть три лифта. Один из пассажирских не работает уже около года. А во втором, тоже маленьком, беременная женщина пролетела вниз целых 10 этажей и чудом осталась жива.
Эти события Елена вспоминает с ужасом. Вышла в магазин, зашла в кабину, нажал на кнопку – а дальше все, как в тумане.
"Начинает звучать какая-то сирена в лифте, он с сумасшедшей скоростью доехал до 25 этажа, после чего он резко... это было падение, а не спуск лифта. Я начала нажимать все кнопки, которые существуют в лифте, на 15 этаже он чудом остановился, при этом сирена кричала", – рассказала киевлянка.
Женщина на пятом месяце беременности самостоятельно открыла дверь и выбралась из подъемника. Удивляется, как ей хватило сил. Возможно, испуг добавил адреналина.
"Это были доли секунды. Я от страха начала задыхаться, первый раз была такая реакция, никогда такого не испытывала", – вспоминает Елена.
Это уже не первый случай, утверждают жители. В прошлом году в одном из лифтов уже падали два парня.
"Лифты рассчитаны на 5 лет, дому уже почти 10, и каждый раз, когда приезжает сюда ремонтная служба, они просто разводят руками и говорят: нам нечем их ремонтировать и негде заказать эти детали. Это просто катастрофа, как русская рулетка, пока кто-то не упадет и не покажут страшные новости по телевизору", – говорит жительница дома.
В доме живут в основном молодые семьи. Говорят, обращались в ЖЭК, но безрезультатно. В конторе предприятия, на балансе которого многоэтажка – ни директора, ни двух его заместителей на месте нет, лишь секретарша. Она говорит, что они на объезде, и не приехали на проблемный объект, где люди чуть не погибают, потому что не было заявки на диспетчерскую.
Юристы советуют писать жалобы, потому что это единственный способ достучаться до чиновников. Нужно обращаться в ОСМД или жэк, организацию, мастер которой приходил, в госкомитет по вопросам ЖКХ, и требовать проверок. И только в случае настойчивости можно отстоять свое право на безопасность.
Напомним, в прошлом году на улице Бальзака в столице упал лифт с пожилой женщиной внутри. Пожилая женщина, которая живет на 16 этаже, решила выйти на улицу. По ее словам, где-то на 14-ом лифт резко начал падать внизПодъемник пролетел вниз 10 этажей и остановился на третьем. Люди, которые услышали грохот от падающего лифта, вызвали полицию и "скорую", которые прибыли в течении 10 минут. Через 40 минут после этого на место инцидента прибыли лифтеры, которые открывали дверь лифта еще в течение часа. Сама же женщина из-за падения не пострадала, только сильно испугалась.
Ранее мы писали, что в Киеве оборвался лифт с человеком внутри. Кабина лифта упала с высоты третьего этажа. Мужчину, который в ней находился забрала скорая медицинская помощь.
Также мы сообщали о том, что на Троещине лифт сорвался с восьмого этажа, но вовремя сработал механизм тормозной системы, и кабина лифта остановилась на уровне пятого этажа. В лифте находилась 63-летняя женщина.
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