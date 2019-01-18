В киевской больнице пациент убил костылем соседа по палате
По показаниям свидетелей, пациент криками мешал соседям по палате спать
Правоохранители задержали пациента столичной больницы по подозрению в смертельном избиении соседа по палате. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.
Сообщение о том, что в отделении обнаружено тело пациента с признаками насильственной смерти, поступило в дежурную часть Соломенского управления полиции в четверг вечером, 17 января.
"По показаниям свидетелей, пациент криками мешал соседям по палате спать. Один из пациентов не выдержал и несколько раз ударил костылем по голове нарушителя спокойствия. После чего мужчина пошел отдыхать, а утром врачи обнаружили пациента без признаков жизни", – сказано в сообщении.
Подозреваемого в убийстве арестовали. Им оказался 44-летний уроженец Тернопольской области, который не имел постоянного места жительства и нигде не работал.
По данному факту начато уголовное производство по части второй статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Киеве группа подростков жестоко избила мужчину возле входа на станцию метро "Дворец Спорта", а также набросилась на женщину, которая пыталась остановить избиение.
Ранее в Голосеевском районе Киева произошла массовая драка, в результате которой мужчине проломили голову бутылкой от шампанского.
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