В киевской больнице пациент убил костылем соседа по палате

По показаниям свидетелей, пациент криками мешал соседям по палате спать

Фото: Национальная полиция Украины.

В киевской больнице пациент убил костылем соседа по палате //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/242/b1b/5c4242b1bb27b.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/242/b1b/5c4242b1bb27b.jpg 2019-01-18T23:13:00+02:00 Происшествия По показаниям свидетелей, пациент криками мешал соседям по палате спать

Правоохранители задержали пациента столичной больницы по подозрению в смертельном избиении соседа по палате. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

Сообщение о том, что в отделении обнаружено тело пациента с признаками насильственной смерти, поступило в дежурную часть Соломенского управления полиции в четверг вечером, 17 января.







"По показаниям свидетелей, пациент криками мешал соседям по палате спать. Один из пациентов не выдержал и несколько раз ударил костылем по голове нарушителя спокойствия. После чего мужчина пошел отдыхать, а утром врачи обнаружили пациента без признаков жизни", – сказано в сообщении.

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Подозреваемого в убийстве арестовали. Им оказался 44-летний уроженец Тернопольской области, который не имел постоянного места жительства и нигде не работал.

По данному факту начато уголовное производство по части второй статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве группа подростков жестоко избила мужчину возле входа на станцию метро "Дворец Спорта", а также набросилась на женщину, которая пыталась остановить избиение.

Ранее в Голосеевском районе Киева произошла массовая драка, в результате которой мужчине проломили голову бутылкой от шампанского.

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