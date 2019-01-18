Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Новости в Киеве   Происшествия

В киевской больнице пациент убил костылем соседа по палате

Сегодня, 23:13

По показаниям свидетелей, пациент криками мешал соседям по палате спать

Фото: Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины.
В киевской больнице пациент убил костылем соседа по палате //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/242/b1b/5c4242b1bb27b.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/242/b1b/5c4242b1bb27b.jpg Происшествия По показаниям свидетелей, пациент криками мешал соседям по палате спать

Правоохранители задержали пациента столичной больницы по подозрению в смертельном избиении соседа по палате. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева. 

Сообщение о том, что в отделении обнаружено тело пациента с признаками насильственной смерти, поступило в дежурную часть Соломенского управления полиции в четверг вечером, 17 января.

"По показаниям свидетелей, пациент криками мешал соседям по палате спать. Один из пациентов не выдержал и несколько раз ударил костылем по голове нарушителя спокойствия. После чего мужчина пошел отдыхать, а утром врачи обнаружили пациента без признаков жизни", – сказано в сообщении.

Читайте также

Подозреваемого в убийстве арестовали. Им оказался 44-летний уроженец Тернопольской области, который не имел постоянного места жительства и нигде не работал. 

По данному факту начато уголовное производство по части второй статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве группа подростков жестоко избила мужчину возле входа на станцию метро "Дворец Спорта", а также набросилась на женщину, которая пыталась остановить избиение.

Ранее в Голосеевском районе Киева произошла массовая драка, в результате которой мужчине проломили голову бутылкой от шампанского.

Киев, убийство, избиение, больница, пациент

Вы сейчас просматриваете новость " В киевской больнице пациент убил костылем соседа по палате". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Оболони конфликт учителя с отцом школьника закончился жестокой дракой

Сегодня, 17:09

После драки учитель оказался в больнице, а буйного отца задержала полиция

Зверское избиение мужчины в Киеве: школьников заставили извиниться на камеру

Вчера, 06:45

Участники конфликта попросили прощения за свой поступок на видео

В Киеве группа школьников ногами избила мужчину: видео 18+

16 января, 06:38

Свидетельница происшествия попросила помощи у киевлян, которые могут узнать детей на фотографиях

Под Киевом двое подростков ногами забили парня до смерти

9 января, 16:35

Жителю села подростки нанесли около 40 ударов

В полиции рассказали свою версию избиения пожилого мужчины в Киеве

4 января, 10:29

В Патрульной полиции проводят служебное расследование инцидента

Избиение авиаконструктора в Киеве: в прокуратуре заподозрили причастность полицейских

3 января, 13:57

В ходе изучения обстоятельств дела и допроса потерпевшего открылись новые обстоятельства

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы