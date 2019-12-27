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В Киевской области двое мужчин отравились суррогатом алкоголя: один из них умер

27 декабря, 11:32

Мужчины купили суррогат у 71-летней пенсионерки

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В селе Поправака Киевской области двое мужчин отравились суррогатным алкоголем, который купили у пенсионерки-кабатчицы. Один из мужчин умер. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"В полицию сообщение поступило от врача о том, что в карете скорой помощи были проведены реанимационные мероприятия 45-летнему мужчине, однако медикам не удалось спасти ему жизнь. Полицейские установили, что накануне вечером за работу с наемными работниками хозяин расплатился деньгами. После чего один из них приобрел алкоголь у кабатчицы, проживающей в селе Поправка", – говорится в сообщении.

Утром владелец новостройки нашел двух мужчин с признаками отравления и вызвал скорую помощь. К сожалению, одному из них медикам не удалось спасти жизнь. Другого рабочего, 58-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. По месту жительства 71-летней пенсионерки провели обыски и нашли стеклянные и пластиковые бутылки с суррогатом.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Харькове школьница отравилась суррогатной водкой. Кроме того, в Украине два года назад более 140 человек отравились суррогатом, более 60 погибли. Подробности смотрите в сюжете:

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отравление гибель киевская область

Источник: Сегодня

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