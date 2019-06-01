В Киевской области полицейский погорел систематических взятках от наркозависимого

Злоумышленника задержали после получения части денег

Фото: ГБР

Работника Белоцерковского отдела полиции подозревают в вымогательстве взятки в наркозависимого. Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины, сообщили на сайте ГБР.

По предварительной информации, сотрудник полиции пообещал мужчине не привлекать его к уголовной ответственности. Взамен он требовал 500 долларов США. Кроме того, как говорится в сообщении, такой способ дохода был организован правоохранителями на постоянной основе. Деньги он получал ежемесячно.

Злоумышленника задержали после передачи взятки. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения взятки должностным лицом).

Нарушителю грозит лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее исполняющего обязанности главы Государственной службы занятости Украины Валерия Ярошенко, которого вместе с подчиненным ранее задержали при получении "откатов" на строительстве социальных объектов, арестовали на срок в два месяца.

Кроме этого, мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

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