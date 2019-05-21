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В Киевской области за сутки произошло несколько жутких аварий: есть пострадавшие

21 мая, 15:00

Несколько аварий произошло с мотоциклами

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua.

За минувшие сутки в Киевской области в результате ДТП пострадали шесть человек, трое из них - мотоциклисты. При этом одна авария была со смертельным исходом, а две – с мотоциклистами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

Так, в Васильковском районе на трассе Киев – Одесса 43-летний водитель Audi столкнулся с грузовым автомобилем DAF. В результате водителя Audi и его пассажира с телесными повреждениями госпитализировали в местную больницу.

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua

Также близ села Малиновка Обуховского района 62-летний водитель Mercedes совершил наезд на мотоцикл Yamaha. В результате ДТП 25-летний водитель мотоцикла и его 21-летняя пассажирка получили телесные повреждения, их доставили в больницу.

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua

Еще одно ДТП с участием мотоцикла и автомобиля произошло в Броварском районе: не справившись с управлением водитель мотоцикла совершил столкновение с Kia. В результате пассажир мотоцикла госпитализирован с тяжелыми телесными повреждениями.

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua

В Макаровском районе 30-летний водитель автомобиля VW Pasat перед началом движения не убедился в его безопасности и совершил наезд на женщину, которая сидела на дороге впереди его автомобиля. От полученных травм головы пострадавшая скончалась в больнице. VW Pasat помещен на штрафплощадку, решается вопрос правовой квалификации и избрания меры пресечения водителю.

Полиция Киевской области предупреждает: начался мотосезон – соблюдайте правила дорожного движения! Ведь последствия их невыполнения могут быть фатальными.

Напомним, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег ДТП, киевская область, аварии

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