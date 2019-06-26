В Киевской области за сутки в ДТП пострадали трое детей

Один подросток пострадал в Броварах, еще двое детей – в Васильковском районе

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области.

В Киевской области за сутки в ДТП пострадали трое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"15-летний парень попал под колеса автомобиля в Броварах, двое детей в Васильковском районе пострадали в результате столкновения Toyota Prado и Citroen. Еще один человек погиб в ДТП в Киево-Святошинском районе", – сообщили в областной полиции о произошедших в регионе авариях.

Водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь на красный сигнал светофора по одной из улиц Броваров, допустил наезд на подростка, который переходил дорогу на зеленый сигнал по пешеходному переходу. В результате столкновения парень получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы.

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

В Васильковском районе в результате столкновения двух автомобилей – Toyota Prado и Citroen пострадали два ребенка – 12 и восьми лет. Дети вместе с матерью, которая находилась за рулем, находились в авто Toyota Prado. Автомобиль стоял на обочине. 26-летний водитель автомобиля Citroen, не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с управлением, совершил столкновение с Toyota. Женщину и двоих детей госпитализировали. Один из мальчиков находится в реанимации.

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Вчера вечером в Софиевской Борщаговке 31-летний водитель Daewoo Lanos также совершил наезд на пешехода, который ходил по проезжей части. В результате ДТП мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Личность потерпевшего устанавливается.

По всем фактам ДТП возбуждены уголовные производства по ч.1 и ч.2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали о масштабном ДТП на трассе Киев – Одесса.

Напомним, за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 5,1% (за пять месяцев 2018 года было зафиксировано 57 184 аварии). В авариях пострадали 10 553 человека (в прошлом году за тот же период – 10 146), что на четыре процента больше, чем в прошлом году. Также серьезно увеличился показатель жертв автокатастроф – если в 2018-м за шесть месяцев на дорогах погибли 988 человек, то в нынешнем – 1058, что на 7,1% больше.

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