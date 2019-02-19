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В метро Киева пассажиры поймали эксбициониста, который приставал к 12-летней девочке

Сегодня, 14:20

Злоумышленника задержали на станции "Дружбы Народов"

Эксбициониста поймали в метро
Эксбициониста поймали в метро. Фото: Нацполиция
В метро Киева пассажиры поймали эксбициониста, который приставал к 12-летней девочке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bf4/846/5c6bf484689fa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bf4/846/5c6bf484689fa.jpg Происшествия Злоумышленника задержали на станции «Дружбы Народов»

В столичном метро 42-летний пьяный киевлянин приставал к 12-летней девочки и демонстрировал ей половые органы. Пассажиры, которые находились в вагоне метро, ​​остановили злоумышленника и вызвали полицейского, который нес службу на станции метро "Дружбы Народов", сообщили в полиции Киева.

Инцидент произошел на станции столичной подземки. Злоумышленник заметил девочку, которая ждала на платформе метрополитена электропоезд. Девочка возвращалась от своего дедушки из Киевской области домой и во время поездки в ​​вагоне метрополитена мужчина начал к ней приставать и обнажаться.

"Граждане, которые находились в электропоезде, сразу отреагировали на развратные действия злоумышленника, остановив его и нажав кнопку вызова полицейского. Милиционер, который нес службу на станции метро "Дружбы Народов", сразу отправился в вагон метро и задержал правонарушителя", – рассказал начальник управления полиции метрополитена Михаил Никонов.

По данному факту следственным отделом управления полиции в метрополитене начато уголовное производство по ч. 2 ст. 156 ("Развращение несовершеннолетних") Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За совершенное правонарушение ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в октябре 2018-го в селе Музычи Киево-Святошинского района местные жители задержали и передали в руки правоохранителей педофила. Мужчина раcтлевал 10-летнюю девочку на глазах у ее шестилетней подруги.

Также в Киеве к 12 годам тюрьмы осудили 53-летнего педофила, жертвами которого стали две маленькие девочки. Правоохранители выяснили, что мужчина находился в дружеских отношениях с родителями девочек и, прикрываясь этой дружбой, часто приглашал детей к себе домой, где и совершал с ними развратные действия. Жертвами педофила стали две сестры – 7 и 10 лет.

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