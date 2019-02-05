В селе под Киевом сгорел супермаркет

Пострадали и квартиры над магазином, людей переселили во временное жилье

В селе под Киевом сгорел супермаркет 2019-02-05T10:42:00+02:00 Происшествия Пострадали и квартиры над магазином, людей переселили во временное жилье

В Бориспольском районе Киевской области спасатели более четырех часов тушили пожар в двухэтажном здании магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Отмечается, что о возгорании спасатели узнали в 19:55 в понедельник, 4 февраля. Пожар произошел в супермаркете "Фора" на улице Яблоневой в селе Чубинское. Загорелся утеплитель с наружной стороны здания.

В 21:00 пожар был локализован на площади около 250 квадратных метров, а уже 5 февраля в 00:08 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. К тушению пожара привлекалось 32 человека и 7 единиц техники.

Депутат Великоалександровского сельсовета Андрей Карпенко на своей странице в Facebook уточнил, что огонь перекинулся на квартиры, расположенные над супермаркетом. По его словам, предварительная причина пожара – замыкание в электропроводке.

Фото: ГСЧС Киевской области

"Далее, все как всегда у нас – загорелись дешевые и легковоспламеняющиеся строительные материалы, такие как пенопласт, ондулин и пластик. Очень жаль собственников жилья. Благодаря неравнодушным людям, они размещены во временное жилье", – рассказал он.

Напомним, в мае прошлого года мы писали, что в Киеве на проспекте Победы загорелся магазин. Пожар тушили около 20 спасателей, расположенные рядом магазины не пострадали.

Кроме того, в 2018 году ночью 24 мая в Киеве загорелся павильон возле метро "Академгородок". В результате пожара на площади 300 кв. метров была повреждена крыша, облицовка стен и потолка, мебель и лотки с товарами.

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