В столице чиновники из "Киевтранспарксервиса" погорели на массовых взятках
За организацию парковок четыре злоумышленника требовали от 500 до 700 долларов США
Столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех чиновников "Киевтранспарксервиса", которых уличили в системной коррупции.
По данным прокуратуры, преступную группу разоблачили в ноябре прошлого года. Ее организатором оказался главный специалист отдела организации работы отведения парковочных площадок КП "Киевтранспарксервис", который привлек к коррупционной схеме еще двух начальников отделов и специалиста этого же коммунального предприятия.
За оформление документов и заключение договора на размещение одной парковочной площадки участники преступной группы требовали от предпринимателей от 500 до 700 долларов США.
В 2018 году во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 33,6 тыс. грн задержали главного специалиста отдела "Киевтранспарксервиса". В дальнейшем задержали еще троих участников преступной группы, в том числе организатора.
Одного из фигурантов поймали в столичном аэропорту по возвращению из зарубежной поездки, остальных – на территории столицы.
Сейчас обвинительный акт в отношении должностных лиц КП "Киевтранспарксервис" по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 УК Украины направлен в суд для рассмотрения по существу.
Ранее Национальная полиция задержала чиновника Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, которого подозревают в получении пяти тысяч долларов взятки, а в Харькове на взятке коллеге попался крупный чин Пограничной службы. Также мы писали, что СБУ поймала на взятке подполковника Нацполиции в Одесской области.
Тем временем, в правительстве предлагают размещать парковки на крышах подходящих для этого построек.
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