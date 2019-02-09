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В столице мошенница подливала иностранцам снотворное и обворовывала их

Сегодня, 16:14

Продажей краденных вещей занимался знакомый женщины

В столице мошенница подливала иностранцам снотворное и обворовывала их Происшествия Продажей краденных вещей занимался знакомый женщины

В Киеве правоохранители разоблачили мошенницу, которая искала иностранцев на сайтах знакомств и обворовывала их квартиры, подлив снотворное в алкоголь жертв. Об этом сообщает областное управление Нацполиции.

"Мошенница через сайт знакомств договаривалась с иностранцами о встрече. Как правило, свидания с мужчинами происходили в квартирах, где они жили. В какой-то момент она подливала им в алкогольные напитки снотворное, а когда они засыпали, обворовывала их", – говорится в сообщении.

Полиция задержала злоумышленницу, а также установила ее причастность к двум подобным преступлениям в Шевченковском районе. Однако правоохранители полагают, что пострадали от ее "промысла" больше людей.

Также оперативники узнали, что у подозреваемой есть знакомый, который во время преступлений был водителем, а после продавал украденное. У мужчины дома провели обыск и нашли таблетки, а также емкость с неизвестным веществом.

Известно, что по данному факту начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанную посадили под круглосуточный домашний арест.

Ранее в центре Киева две женщины с помощью гипноза обворовали мужчину. Инцидент произошел на улице Сечевых Стрельцов в Шевченковском районе столицы. Молодой человек вышел из супермаркета, когда к нему подошли две женщины и попросили денег. Он им отказал, но они с ним и дальше продолжали вести беседу. Что случилось дальше, пострадавший не помнит, а женщины тем временем исчезли, забрав с руки прохожего золотые украшения.

Кроме того, в Ровно мошенница обманула опытного кассира обменного пункта на 21 тыс. грн, причем сделать это ей не помешали ни камеры видеонаблюдения, ни десятки возможных свидетелей. Кассир вызвала полицию, но быстро задержать злоумышленницу не удалось. Следователи уверены, что женщина могла ввести кассира в состояние гипноза и работала с напарницей.

Также сообщалось, что в Херсоне девушка "развела" пожилого британца на два миллиона гривен.

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Тег Киев, полиция, мошенница, воровка, сайт знакомств

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