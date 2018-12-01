В Киеве неизвестные застрелили иностранца

Сегодня, 15:25

Мужчина умер на месте происшествия, злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Киеве 39-летний иностранец скончался от огнестрельного ранения в спину после разговора с неизвестными людьми, сообщил отдел коммуникации столичной полиции.

Сообщение от врача скорой медицинской помощи о происшествии поступило в дежурную часть Деснянского управления полиции около полуночи. Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили тело 39-летнего иностранца с огнестрельными ранениями. При осмотре места происшествия изъяли пулю.

Полиция опросила свидетеля – 61-летнего товарища потерпевшего, который объяснил, что до момента происшествия он с товарищем находился в кафе. Когда они решили идти домой, его друг первым вышел на улицу, а сам свидетель задержался.

"Когда же он подошел, увидел, что потерпевший разговаривал с двумя незнакомцами. Мужчины направились домой – и в это время прозвучало несколько выстрелов. На место происшествия сразу вызвали "скорую", врачи которой констатировали смерть", – отмечено в сообщении полиции.

В настоящее время правоохранители принимают меры для задержания подозреваемых лиц и установления мотивов совершения убийства.

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщалось, год назад в столице мужчина убил иностранца из-за сигареты.

А перед этим грабители в столице убили иностранца, которого не смогли усыпить.

Также мы писали, что правоохранители на вокзале в Одессе задержали мужчину, которого подозревают в убийстве иностранца в Киеве.
Киев, убийство, троещина, иностранец, огнестрельное оружие
Источник:

"Сегодня"

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