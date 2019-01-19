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В столичной подземке умер мужчина

Сегодня, 15:21

Трагедия произошла на станции метро "Лукьяновская"

Фото: Информатор
В столичной подземке умер мужчина //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/320/b42/5c4320b423b1e.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/320/b42/5c4320b423b1e.jpg Происшествия Трагедия произошла на станции метро "Лукьяновская"

В столице на перроне станции метро "Лукьяновская" умер 80-летний мужчина. Трагедия произошла в субботу, 19 января, около 11:20, сообщает "Информатор".

По словам медиков, мужчина шел по перрону, в какой-то момент ему стало плохо и он упал. Очевидцы пытались помочь мужчине до приезда скорой помощи.

"Врачи боролись за жизнь потерпевшего около 30 минут, но все их старания оказались напрасны. Мужчина умер, не приходя в сознание", – говорится в сообщении.

Подробности произошедшего установит следствие.

Внимание, фото 18+!

Ранее сообщалось, что в Киеве на перроне станции метро умерла 9-летняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП. Очевидцы, которые в момент трагедии находились на перроне станции, сообщили, что девочку везли в коляске ее бабушка и отец. В какой-то момент женщина закричала и достала ребенка из коляски. Оказалось, что девочка не дышит.

Также в Киеве возле одного из входов на станцию метро "Нивки" поздно вечером в четверг, 22 ноября, обнаружили труп мужчины. Тело заметили проходящие мимо люди.

Кроме того, 20 сентября на станции метро в Киеве обнаружили мертвого мужчину. Старик умер в эскалаторном холле станции метро "Льва Толстого". Предварительно, это была внезапная смерть.

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