В столичной подземке умер мужчина
Трагедия произошла на станции метро "Лукьяновская"
В столице на перроне станции метро "Лукьяновская" умер 80-летний мужчина. Трагедия произошла в субботу, 19 января, около 11:20, сообщает "Информатор".
По словам медиков, мужчина шел по перрону, в какой-то момент ему стало плохо и он упал. Очевидцы пытались помочь мужчине до приезда скорой помощи.
"Врачи боролись за жизнь потерпевшего около 30 минут, но все их старания оказались напрасны. Мужчина умер, не приходя в сознание", – говорится в сообщении.
Подробности произошедшего установит следствие.
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Ранее сообщалось, что в Киеве на перроне станции метро умерла 9-летняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП. Очевидцы, которые в момент трагедии находились на перроне станции, сообщили, что девочку везли в коляске ее бабушка и отец. В какой-то момент женщина закричала и достала ребенка из коляски. Оказалось, что девочка не дышит.
Также в Киеве возле одного из входов на станцию метро "Нивки" поздно вечером в четверг, 22 ноября, обнаружили труп мужчины. Тело заметили проходящие мимо люди.
Кроме того, 20 сентября на станции метро в Киеве обнаружили мертвого мужчину. Старик умер в эскалаторном холле станции метро "Льва Толстого". Предварительно, это была внезапная смерть.
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