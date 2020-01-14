В супермаркете Киева посетители сняли на видео таракана, ползающего по выпечке

На столичном Виноградаре в супермаркете на улице Ивашкевича, 6/8 посетители сняли на видео, как на прилавке с выпечкой ползал таракан. Соответствующие кадры опубликовал "Информатор".

Инцидент произошел накануне, 13 января. Посетительница, которая заметила насекомое, сообщила о таракане продавцу. Тот в ответ лишь ответил, что "это норма". После этого девушка уже написала администрации магазина. В ответ руководство уточнило, то "подобная ситуация не является нормой, в магазине регулярно проводятся плановые работы по дезинфекции и дератизации, а в ближайшее время будет подана заявка на проведение плановых мероприятий по уничтожению насекомых".

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Ранее в Киеве в супермаркете на Виноградаре сняли на видео кота, который сидел на витрине за стеклом в мясном отделе и с аппетитом ел колбасу. Животное заметили в магазине на проспекте Свободы, 26.

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Напомним, ранее в супермаркете на проспекте Ватутина в Киеве покупатели заметили живую мышь. Грызун не просто бегал по залу, а с аппетитом уплетал суши, предназначенные для продажи.

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