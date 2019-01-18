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В Василькове автомобиль сбил двух братьев-школьников

Сегодня, 14:41

Оба мальчика находятся в больнице, водитель машины был трезв в момент ДТП

В Василькове автомобиль сбил двух братьев-школьников https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/1c8/c98/5c41c8c985492.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/1c8/c98/5c41c8c985492.jpg Происшествия Оба мальчика находятся в больнице, водитель машины был трезв в момент ДТП

В Василькове Киевской области под колеса автомобиля попали два брата-школьника. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

ДТП произошло в четверг, 17 января, в 14:30 но улице Декабристов в Васильков. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля KIA RIO наехал на детей. Двое братьев семи и одиннадцати лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Правоохранители выяснили, что 48-летний водитель в момент аварии был трезв. Он заверил, что не успел затормозить перед пешеходным переходом.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовное кодекса Украины, устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия. Проводится досудебное расследование.

Напомним, в октябре прошлого года произошло ДТП с автобусом, который вез 17 детей и троих взрослых домой в поселок Ракитное Киевской области из Умани, где они были на экскурсии. Одна из пострадавших в ДТП на трассе Киев-Одесса девочек умерла в больнице. Ребенок скончался, не приходя в сознание.

Кроме того, в январе в Киеве возле метро "Сырец" произошло серьезное ДТП. Водитель Renault вылетел с дороги и врезался в столб.

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