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В зоне ЧАЭС поймали юных сталкеров-иностранцев и женщину с опасными ягодами

Сегодня, 22:15

В группе нелегальных туристов были граждане Франции и Беларуси

Чернобыль

Чернобыль / Фото: Depositphotos

В зоне ЧАЭС поймали юных сталкеров-иностранцев и женщину с опасными ягодами https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C Происшествия В группе нелегальных туристов были граждане Франции и Беларуси

На днях во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, вблизи отселенного села Черевач полицейские обнаружили шесть "сталкеров". Двое из них – иностранцы: 21-летний житель Франции и 24-летний житель Республики Беларусь. Остальные задержанные – жители Черниговской области, сообщает ГУ НП Киевской области.

Все нарушители незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма, пройдя мимо контрольно-пропускных пунктов.

Кроме того, вблизи отселенного села Ясен, полиция Киевской области совместно с военнослужащими Нацгвардии задержали женщину, которая нелегально собирала ягоды. У 25-летней жительницы Иванковского района, Киевской области, правоохранители обнаружили около 11 кг черники.

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В отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы дела "сталкеров" направлены в Ивановский районный суд Киевской области для принятия решения. Также правоохранители направили представление в ГМС о сокращении срока пребывания в Украине задержанным иностранцам.

На гражданку, которая собирала ягоды, открыто уголовное производство по ст. 267-1 Уголовного кодекса Украины "Нарушение требований режима радиационной безопасности". Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от одного до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

"Сегодня" ранее писали, что аналогичные случаи были зафиксированы в 2017 и 2018 годах. В прошлом году в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полиция задержала собирателя радиоактивной черники: житель Полесского района Киевской области собрал более 12 кг лесных ягод для вывоза за пределы зараженной радиацией территории. А в середине "черничного" сезона в 2017 году в Чернобыльской области задержали женщин с 25 кг радиоактивной черники.

Как журналисты "Сегодня" купили на рынке радиационную чернику, смотрите в сюжете:

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полиция зона отчуждения сталкеры чернобыльская зона

Источник: Сегодня

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