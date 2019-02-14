Вандалы обокрали знаменитый памятник основателям Киева

С основания монумента похитили медную обшивку

Фото: Василий Михальчук, "Сегодня".

Вандалы обокрали знаменитый памятник основателям Киева Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/56a/95c/5c656a95cc45f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/56a/95c/5c656a95cc45f.jpg 2019-02-14T15:21:32+02:00 Происшествия С основания монумента похитили медную обшивку

Неизвестные вандалы ограбили памятник основателям Киева, который установлен на берегу Днепра в Наводницком парке. Монумент считается визитной карточкой столицы, в ладье с копьями в руках стоят киевские князья Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь.

Как выяснила "Сегодня", неизвестные злоумышленники ограбили основание памятника, которое сделано в виде трех больших волн. С одной из них вандалы ободрали около квадратного метра медной обшивки и теперь в этом месте зияет бетон.











"Сегодня" связалась с внуком автора памятника – Василием Бородаем. Он, кстати, тоже скульптор и участвовал в восстановлении монумента, когда тот разрушился в 2010 году. Скульптор был удивлен новостью, когда мы переслали ему фотографии.

"Это очень печально и дико. Я уже давно не выезжал к памятнику. Конечно, нужно его восстанавливать и делать это немедленно. Там, судя по фото, ободрано около квадратного метра медной обшивки. Если ничего не делать, то воры и дальше будут там промышлять и обдерут памятник полностью", – рассказал нам Василий Бородай.

Он намерен обращаться в мэрию с просьбой восстановить скульптуру своего деда, ставшей символом для Киева.

В КГГА говорят, что будут выяснять, на чьем балансе находиться памятник, и принимать решение о том, кто буде его восстанавливать. В столичной полиции нам сообщили, что пока никто не обращался с заявлением про обворованный памятник основателям Киева.

Напомним, памятник был установлен в 1982 году, его автором является легендарный украинский скульптор Василий Бородай. В 2010 году в феврале памятник раскололся на части и был демонтирован. Восстановили его в мае 2010 года, ко Дню Киева.

Напомним, в 2017 году жертвами вандалов стал памятник основателям Киева на Почтовой площади.

Злоумышленники отрезали куски карты Киева, на которой стоят малыши Кий, Щек и Хорив, а также спилили бронзовые кораблики, которые дети держали в руках. Монумент восстановили ко Дню Киева.

Ранее мы сообщали, что в прошлом году вандалы спилили часть памятника воинам-автомобилистам, который был установлен в 1985 году.

Чтобы восстановить памятник или любой другой объект культурного наследия, жители столицы могут обратиться в контактный центр мэрии по телефону 15-51. После обращения профильные специалисты выяснят, кто именно является балансодержателем территории, где он находятся. Именно он должен заниматься восстановлением.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.