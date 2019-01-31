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Возле многоэтажки в Киеве полностью сгорел автомобиль Suzuki

31 января, 13:13

Тушили пламя сразу две бригады пожарных

Фото: ГСЧС Киева
Фото: ГСЧС Киева.
Возле многоэтажки в Киеве полностью сгорел автомобиль Suzuki //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2d7/cbe/5c52d7cbe42ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2d7/cbe/5c52d7cbe42ac.jpg Происшествия Тушили пламя сразу две бригады пожарных

Ночью в четверг, 31 января, на улице Вячеслава Чорновола, 33/30, вспыхнул припаркованный автомобиль Suzuki Grand Vitara. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Киева.

На месте работало сразу две бригады пожарных, обошлось без пострадавших. Отмечается, что о пожаре во дворе 9-этажного жилого дома спасатели узнали в 02:30. Уже в 03:05 пожар был ликвидирован.

В результате возгорания автомобиль Suzuki Grand Vitara сгорел полностью. Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, ранее мы писали, что на Кардачах в Киеве загорелся троллейбус. Водителю пришлось снегом тушить возгорание, так как огнетушитель не сработал.

Кроме того, в Киеве вспыхнул и полностью сгорел автомобиль Lexus. Инцидент произошел в ночь на субботу, 26 января. Огонь вспыхнул в автомобиле Lexus во дворе 16-этажного жилого дома на улице Василия Тютюнника, 5В, (бывшая Анри Барбюса). В 3:12 спасателям удалось ликвидировать пожар, но огонь успел полностью уничтожить автомобиль.

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Тег Киев, пожар, спасатели, автомобиль, пожарные

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