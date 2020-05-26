Возле Олимпийского стадиона сгорел автомобиль: названа версия (видео)

В Киеве, где несколько дней ночью уже горели машины, вспыхнул и за несколько минут сгорел автомобиль "Таврия". Свидетелями инцидента стала телегруппа телеканала "Футбол".

Автомобиль остановился недалеко возле стадиона "Олимпийский". Водитель успел выскочить, но справиться с возгоранием не смог. Пожарные прибыли на место события быстро, но огонь успел нанести непоправимый вред автомобилю. Предварительная причина возгорания – неисправность газового оборудования.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что на Лукьяновке в Киеве сгорел деревянный ресторан.

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Крыша здания была полностью охвачена огнем, который был заметен даже в квартале от места ЧП.

В ГСЧС Киева сайту "Сегодня" сообщили, что возгорание произошло на улице Дегтяревской (Шевченковский район столицы) в недействующем помещении ресторана. Причины возгорания будут устанавливать правоохранители. Во время пожара, по официальным сообщениям, никто из людей не пострадал.

Также мы сообщали, как устроившие стрельбу в Киеве люди пытались поджечь свой автомобиль.

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