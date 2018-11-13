Возле знаменитого парка "Александрия" нашли три немецкие авиабомбы

Недалеко от знаменитого парка "Александрия" возле Белой Церкви в Киевской области пиротехники обнаружили три немецкие авиабомбы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин.

По его словам, бомбы времен Второй мировой войны обнаружили в понедельник, 12 ноября. Каждая из бомб весом по 500 кг, они находились под землей.







Фото: www.facebook.com/MykolaChechotkin

Фото: www.facebook.com/MykolaChechotkin

Фото: www.facebook.com/MykolaChechotkin

Чечеткин уточнил, что находку обнаружили во время проведения поисковых работ спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения. Сразу были начаты работы по выкапыванию снарядов из земли. На данный момент одну бомбу уже подняли на поверхность, теперь откапывают еще две. Далее авиабомбы отвезут на полигон и уничтожат.

Напомним, в Киеве и области до сих пор периодически находят снаряды времен Второй мировой войны. Так, в 2014 году житель села Крюковщина Киево-Святошинского района во время выполнения земляных работ обнаружил снаряды. Местный житель нашел 11 артиллерийских снарядов и тут же вызвал пиротехников ГСЧС. Специалисты обнаружили еще 16 снарядов.

Кроме того, летом 2014 года в селе Веприк Фастовского района Киевской области обнаружили взрывоопасные предметы. Хозяин одного из частных дворов проводил земляные работы и нашел артснаряд калибром 76 мм времен Второй мировой войны. Спасатели проверили территорию и уничтожили снаряд на подрывной площадке.