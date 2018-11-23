Взяточники в ГФС: чиновники налоговой прикрывали финансовые махинации

Высокопоставленных взяточников разоблачили в налоговой Киевской области. Были задержаны руководитель одного из отделов и его заместитель. Они занимались уголовными производствами в финансовых расследованиях Государственной фискальной службы.

Попались чиновники на том, что предложили не привлекать к ответственности за фиктивное предпринимательство – то есть создание фирм для прикрытия незаконных махинаций. За это могут на три года посадить за решетку, а чиновники предлагали обо всем "забыть" за 3000 долларов. Как только деньги получили, с ними их и схватили.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее мы сообщали, что был задержан чиновник, требовавший взятки за размещение кофемашин в парке Киева. Замдиректора коммунального предприятия получил от бизнесмена 12 тысяч гривен.

Кроме того, в октябре на взятке в 560 тысяч гривен задержали замглавы "Ледового стадиона" в Киеве. Чиновник за деньги разрешил подключить к электричеству жилой дом.