Взяточники в ГФС: чиновники налоговой прикрывали финансовые махинации

Вчера, 13:16

Два чиновника брали деньги за возможность создавать фиктивные фирмы


Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

 


Высокопоставленных взяточников разоблачили в налоговой Киевской области. Были задержаны руководитель одного из отделов и его заместитель. Они занимались уголовными производствами в финансовых расследованиях Государственной фискальной службы.

Попались чиновники на том, что предложили не привлекать к ответственности за фиктивное предпринимательство – то есть создание фирм для прикрытия незаконных махинаций. За это могут на три года посадить за решетку, а чиновники предлагали обо всем "забыть" за 3000 долларов. Как только деньги получили, с ними их и схватили.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее мы сообщали, что был задержан чиновник, требовавший взятки за размещение кофемашин в парке Киева. Замдиректора коммунального предприятия получил от бизнесмена 12 тысяч гривен.

Кроме того, в октябре на взятке в 560 тысяч гривен задержали замглавы "Ледового стадиона" в Киеве. Чиновник за деньги разрешил подключить к электричеству жилой дом.
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Источник:

"Сегодня"

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