Задержаны мужчины, облившие зеленкой главу Высшей квалификационной комиссии судей

Вчера, 13:35

Нападавшим на главу ВККС грозит до семи лет тюрьмы

Фото: Нацполиция Киева
Фото: Нацполиция Киева

В Киеве полицейские задержали участников нападения на главу Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Нападение произошло на выходе из отеля Hilton на бульваре Тараса Шевченко. Неизвестные подбежали к главе ВККС Сергею Козьякову и облили его зеленкой. По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 346 ("Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля") Уголовного кодекса Украины.


Фото: Нацполиция Киева

Фото: Нацполиция Киева

Фото: Нацполиция Киева

Фото: Нацполиция Киева

Фото: Нацполиция Киева

Фото: Нацполиция Киева

Фото: Нацполиция Киева

Фото: Нацполиция Киева

В домах преступников проводятся обыски. Правоохранители уже изъяли одежду, в которой они совершали правонарушение. Задержанных доставят в управление полиции для установления обстоятельств нападения на судью.

По словам одного из фигурантов, за "работу" им заплатили 200 долларов. Эта информация также будет проверяться в ходе следствия. За совершенное правонарушение мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

Как мы ранее сообщали, в октябре в Киеве депутата Киеврады перед сессией избили и облили зеленкой. Сергей Гусовский пострадал от рук неизвестных прямо в здании мэрии.
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