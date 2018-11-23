Задержаны мужчины, облившие зеленкой главу Высшей квалификационной комиссии судей

Нападавшим на главу ВККС грозит до семи лет тюрьмы

В Киеве полицейские задержали участников нападения на главу Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Нападение произошло на выходе из отеля Hilton на бульваре Тараса Шевченко. Неизвестные подбежали к главе ВККС Сергею Козьякову и облили его зеленкой. По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 346 ("Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля") Уголовного кодекса Украины.

















Фото: Нацполиция Киева

Фото: Нацполиция Киева

Фото: Нацполиция Киева

Фото: Нацполиция Киева

Фото: Нацполиция Киева

Фото: Нацполиция Киева

Фото: Нацполиция Киева

Фото: Нацполиция Киева

В домах преступников проводятся обыски. Правоохранители уже изъяли одежду, в которой они совершали правонарушение. Задержанных доставят в управление полиции для установления обстоятельств нападения на судью.

По словам одного из фигурантов, за "работу" им заплатили 200 долларов. Эта информация также будет проверяться в ходе следствия. За совершенное правонарушение мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

Как мы ранее сообщали, в октябре в Киеве депутата Киеврады перед сессией избили и облили зеленкой. Сергей Гусовский пострадал от рук неизвестных прямо в здании мэрии.