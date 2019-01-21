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Землю стоимостью 1,6 млн гривен на Трухановом острове в Киеве вернули общине

Сегодня, 14:59

Суд забрал у частного предпринимателя 10 соток незаконно захваченной земли

Фото: Анатолий Бойко
Землю стоимостью 1,6 млн гривен на Трухановом острове в Киеве вернули общине //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5c0/7f9/5c45c07f960e7.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5c0/7f9/5c45c07f960e7.jpg Происшествия Суд забрал у частного предпринимателя 10 соток незаконно захваченной земли

Столичная прокуратура через суд вернула общине землю на Трухановом острове и обязала снести самовольные постройки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Отмечается, что Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил позицию прокуратуры об отсутствии правовых оснований у частного предприятия на занятие земельного участка стоимостью 1,6 млн грн, расположенного по улице Парковая дорога, 2А на о. Труханов в Киеве. Выяснилось, что директор предприятия самовольно занял земельный участок площадью почти 10 соток, относящийся к землям историко-культурного назначения, и возвел на нем два нежилых помещения.

Суд обязал частное предприятие вернуть общине земельный участок, приведя его в пригодное для использования состояние.

Напомним, ранее мы писали о том, что суд вернул государству более 12 га земли стоимостью почти 10 млн гривен в Таращанском районе. Землю передали в аренду без проведения земельных торгов, с нарушением законодательства.

Кроме того, в ноябре прошлого года мы сообщали, что мошенники перепродали землю в Киеве на более 10 млн гривен. Преступники подделывали документы на недвижимость и продавали участки.

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