Жуткое ДТП под Киевом: женщина на авто слетела в озеро и погибла

Смертельное ДТП произошло в Таращанском районе Киевской области. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ ГСЧС, авария произошла в воскресенье, 11 ноября.

Выяснилось, что в селе Кисловка женщина, находясь за рулем автомобиля Chery Tigo, не справилась с управлением, в результате чего автомобиль слетел с проезжей части в пруд. К спасателям вызов поступил в 9:27 утра 12 ноября. Женщина погибла на месте, причины возникновения аварии устанавливают правоохранители.

"Спасатели предоставляли помощь полиции и доставали тело погибшей", – рассказали в ГСЧС Киевской области.

Напомним, в августе в Киеве легковушка утонула в озере Тельбин. Спасателям ГСЧС удалось достать Daewoo Lanos из водоема. Как машина оказалась в озере, неизвестно. Вокруг озера везде пешеходная зона.

Кроме того, в октябре в Киеве автомобиль скатился в Днепр. Инцидент произошел возле Днепровской набережной. С помощью снаряжения спасатели достали автомобиль на берег, внутри обнаружили тело погибшего водителя 1959 года рождения.