900 тысяч семей в Киеве могут платить за электроэнергию до 50% меньше

Одним из действенных способов, который позволит платить вдвое меньше за электроэнергию, является установка двухзонного счетчика

Комплексные мероприятия по энергоэффективности помогут жителям столицы и области платить за электроэнергию до 50% меньше. Поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO предлагает ряд эффективных решений для достижения такой экономии и повышения комфорта.

Одним из действенных способов, который позволит платить вдвое меньше за электроэнергию, потребляемую с 23:00 до 07:00, является установка двухзонного счетчика, что входит в набор Розумний Watt.

Розумний Watt – это набор энергоэффективных товаров, который каждый может подобрать себе индивидуально, учитывая свои расходы электроэнергии и пожелания относительно экономии. Заказать набор можно через интернет на сайте YASNO или в любом энергоофисе столицы с услугой установки "под ключ". Возможностью быстрой установки счетчика могут воспользоваться жители Киева и Киевской области.

Базовый набор состоит из:

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двухзонного счетчика с ночным тарифом и услугой установки "под ключ";

смарт-розетки с таймером – позволяет программировать включение/выключение энергоемких приборов в нужное время;

LED-ламп – потребляют до 10 раз меньше электроэнергии, чем соответствующие лампы накаливания.

Владельцы двухзонных счетчиков имеют возможность рассчитываться за свет по:

двухзонному тарифу – 0,5 тарифа с 23:00 до 7:00 и полный тариф в другое время суток.

Увеличить экономию возможно, если перенести часть электробытовых дел на период с 23:00 до 7:00 (на этот период вполне реально сместить 50-70% электропотребления).

"Разумное использование электроэнергии – это одно из приоритетных направлений работы YASNO. Мы стремимся делать электроэнергию более доступной для клиентов, благодаря ее разумному использованию. Уже почти 100 тысяч киевлян пользуются двухзонными счетчиками и ежедневно экономят на оплате за электроэнергию до 50%. Еще 900 тысяч киевских семей потенциально могут экономить с помощью энергоэффективных наборов", – отметил директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

Напомним, что среднемесячное потребление электроэнергии населением в Украине в 2018 году составляло 164 кВт∙ч в месяц. По данным Минэкоэнерго по итогам 2019 года население сократило общее потребление электроэнергии на 2,2% – до 35,16 млрд кВт∙ч.

Справка

YASNO – поставщик электроэнергии, решений по энергоэффективности и для электромобилей, который предоставляет услуги для 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для уменьшения расходов клиентов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.

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