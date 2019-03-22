Детские площадки в Киеве: как добиться завоза песка в песочницу

Ответственность за содержание детских площадок и песочниц несет балансодержатель территории

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Детские площадки в Киеве: как добиться завоза песка в песочницу Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4b8/d73/5c94b8d731f16.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4b8/d73/5c94b8d731f16.jpg 2019-03-22T12:30:00+02:00 Коммуналка Ответственность за содержание детских площадок и песочниц несет балансодержатель территории

Дворовые песочницы в столичных дворах не часто могут похвастаться наличием песка. Так, жители дома по бульвару Шамо, 20/1 на Русановке в Киеве отмечают, что в детскую песочницу около их дома уже несколько лет не завозили песок.

Как рассказал "Сегодня" начальник управления контроля за благоустройством Тарас Панчий, после зимы песок в песочницах должны регулярно менять, чтобы дети могли играть. При этом ответственность за содержание детских площадок и песочниц несет балансодержатель территории.

"Как правило, это представители руководящих компаний или мастера ЖЭКов. У ответственных лиц должны быть спецжурналы, в которых они обязаны указать даты осмотров исправности детской площадки, даты всех технических осмотров, информацию о проведении капитального ремонта. Также в этот журнал вносится и информация о датах завоза песка в песочницу, а он должен меняться раз-два в год. Если жители не знают, кто балансодержатель территории, на которой находится песочница, им нужно обращаться в свою райадминистрацию с требованием заменить или своевременно завезти песок", – уточнил Панчий.

Ранее сообщалось, что в песочницах на детских площадках по ул. Донца в Киеве очень часто дети находят мусор: окурки, бутылки, а также опасные предметы, например, шприцы.

Также мы писали, что в Киеве толпа детей разгромила и ограбила магазин.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.