Детские площадки в Киеве: как добиться завоза песка в песочницу
Ответственность за содержание детских площадок и песочниц несет балансодержатель территории
Дворовые песочницы в столичных дворах не часто могут похвастаться наличием песка. Так, жители дома по бульвару Шамо, 20/1 на Русановке в Киеве отмечают, что в детскую песочницу около их дома уже несколько лет не завозили песок.
Как рассказал "Сегодня" начальник управления контроля за благоустройством Тарас Панчий, после зимы песок в песочницах должны регулярно менять, чтобы дети могли играть. При этом ответственность за содержание детских площадок и песочниц несет балансодержатель территории.
"Как правило, это представители руководящих компаний или мастера ЖЭКов. У ответственных лиц должны быть спецжурналы, в которых они обязаны указать даты осмотров исправности детской площадки, даты всех технических осмотров, информацию о проведении капитального ремонта. Также в этот журнал вносится и информация о датах завоза песка в песочницу, а он должен меняться раз-два в год. Если жители не знают, кто балансодержатель территории, на которой находится песочница, им нужно обращаться в свою райадминистрацию с требованием заменить или своевременно завезти песок", – уточнил Панчий.
Ранее сообщалось, что в песочницах на детских площадках по ул. Донца в Киеве очень часто дети находят мусор: окурки, бутылки, а также опасные предметы, например, шприцы.
Также мы писали, что в Киеве толпа детей разгромила и ограбила магазин.
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