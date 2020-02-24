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Для киевлян заработал сервис предварительной регистрации в энергоофисы YASNO

24 февраля, 15:25

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Частные и юридические клиенты с помощью простой формы могут заранее записаться на визит к специалисту энергоофиса для решения своих вопросов, связанных с электроснабжением и энергоэффективностью

Теперь клиенты YASNO могут сэкономить свое время и посетить энергоофисы с большим комфортом. Достаточно зарегистрироваться на сайте yasno.com.ua и выбрать удобные для себя дату и время визита.

Частные и юридические клиенты с помощью простой формы могут заранее записаться на визит к специалисту энергоофиса для решения своих вопросов, связанных с электроснабжением и энергоэффективностью. Нужно лишь выбрать тему обращения, энергоофис, указать свои контактные данные и выбрать дату и время. Всего 1 минута и клиенты могут планировать свои другие дела.

Сервис предварительной регистрации сейчас доступен для записи частных клиентов по адресам:

  • ул. Драгоманова, 40-З;
  • ул. Ю. Ильенко, 31;
  • ул. Бориспольская, 6А;
  • ул. Вильямса, 3/7;
  • ул. Тимошенко, 18.

Юридические клиенты могут зарегистрироваться на визит по адресам:

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"Мы продолжаем совершенствовать наши сервисы и создавать новые, чтобы наши клиенты могли экономить свое время и тратить его на дела, которые приносят удовольствие. С помощью простой формы на сайте можно быстро зарегистрироваться на визит в энергоофис и не гадать, сколько времени будет на это потрачено", – сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

Напомним, что любые вопросы, связанные с электроснабжением и энергоэффективностью, также можно решить через контакт-центр YASNO, позвонив по телефонам: (044/067/066) 277-18-18. Или написать сообщение на странице в Facebook. Передать показания и оплатить электроэнергию без комиссии можно через Личный кабинет.

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