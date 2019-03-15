Если воруют люки и ливневки: куда пожаловаться в Киеве

В столице участились случаи хищения крышек от смотровых колодцев и водосточных решеток

Фото: Сегодня

Если воруют люки и ливневки: куда пожаловаться в Киеве Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b69/c51/5c8b69c515d46.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b69/c51/5c8b69c515d46.jpg 2019-03-15T10:59:00+02:00 Коммуналка В столице участились случаи хищения крышек от смотровых колодцев и водосточных решеток

В Киеве по-прежнему активно воруют люки и ливнестоки, а горожане рискуют получить травмы, упав в открытые ямы. Так, на одной из улиц столичной Троещины металлические крышки канализационных колодцев воруют регулярно, что создает проблемы для передвижения пешеходов.

Как сообщил "Сегодня" начальник отдела по содержанию автодорог и сооружений на них КК "Киевавтодор" Александр Павловский, случаи хищения крышек от смотровых колодцев и водосточных решеток в разных районах города в последнее время участились.

"В прошлом году на столичных дорогах было похищено 1139 решеток водостоков и люков от колодцев, вследствие чего нашим коммунальным предприятиям нанесен ущерб на сумму 1,7 миллиона гривен. Например, 10 февраля благодаря внимательности сотрудников полиции на Столичном шоссе задержаны мужчины, которые перевозили в авто люки смотровых колодцев и не смогли объяснить происхождение своего груза. По данному факту начато следствие. Мы оперативно реагируем на подобные инциденты. Если киевляне заметили факты воровства, они могут обратиться в нашу диспетчерскую службу по номеру (044) 284-74-19 или в полицию", – рассказал Павловский.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в канализационный люк упал мужчина с пятимесячной дочкой на руках. Наступил на край крышки колодца, и она перевернулась. Девочку успел вытолкнуть, а сам провалился. Произошло это в спальном районе города у игровой площадки.

Также сообщалось, что во Львовской области пожилой мужчина погиб, упав в открытый канализационный колодец.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Если воруют люки и ливневки: куда пожаловаться в Киеве". Другие Коммуналка смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.