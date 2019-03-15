Если воруют люки и ливневки: куда пожаловаться в Киеве
В столице участились случаи хищения крышек от смотровых колодцев и водосточных решеток
В Киеве по-прежнему активно воруют люки и ливнестоки, а горожане рискуют получить травмы, упав в открытые ямы. Так, на одной из улиц столичной Троещины металлические крышки канализационных колодцев воруют регулярно, что создает проблемы для передвижения пешеходов.
Как сообщил "Сегодня" начальник отдела по содержанию автодорог и сооружений на них КК "Киевавтодор" Александр Павловский, случаи хищения крышек от смотровых колодцев и водосточных решеток в разных районах города в последнее время участились.
"В прошлом году на столичных дорогах было похищено 1139 решеток водостоков и люков от колодцев, вследствие чего нашим коммунальным предприятиям нанесен ущерб на сумму 1,7 миллиона гривен. Например, 10 февраля благодаря внимательности сотрудников полиции на Столичном шоссе задержаны мужчины, которые перевозили в авто люки смотровых колодцев и не смогли объяснить происхождение своего груза. По данному факту начато следствие. Мы оперативно реагируем на подобные инциденты. Если киевляне заметили факты воровства, они могут обратиться в нашу диспетчерскую службу по номеру (044) 284-74-19 или в полицию", – рассказал Павловский.
Ранее сообщалось, что в Николаеве в канализационный люк упал мужчина с пятимесячной дочкой на руках. Наступил на край крышки колодца, и она перевернулась. Девочку успел вытолкнуть, а сам провалился. Произошло это в спальном районе города у игровой площадки.
Также сообщалось, что во Львовской области пожилой мужчина погиб, упав в открытый канализационный колодец.
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